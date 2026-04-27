Ausztriában 2026 májusától lehetőség van olyan kamerarendszerek telepítésére, amelyek azonnal, automatikusan büntetnék a tilos behajtást.

Ennek jogi alapját az osztrák KRESZ (StVO) egy módosítása adja, amelyet Peter Hanke közlekedési miniszter már 2025 októberében bemutatott. Az új, automatizált rendszer a helyi döntéshozóknak, önkormányzatoknak ad egy hatékony eszközt, amivel kíméletlenül tudják szankcionálni azokat, akik figyelmen kívül hagyják a tilalmakat.

Ahogy az Auto-Motor-Sport magazin is részletesen beszámolt róla, az új kamerák minden behajtó jármű rendszámát leolvassák, majd az adatokat másodpercek alatt összevetik egy helyi jogosultsági adatbázissal. A rendszer fejlesztői ügyeltek a jogi háttérre: személyes adatokat a folyamat során nem tárolnak el, így az ellenőrzés teljes mértékben megfelel az európai adatvédelmi rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek.

Az ADAC összefoglalója szerint a rendszer külföldi autósokat is érinthet, vagyis a magyar rendszám sem jelent majd kibúvót. A jogszabály csak a keretet adja meg, a konkrét zónákat az egyes városoknak kell kijelölniük és táblázniuk. Az ADAC szerint egyelőre nem világos, pontosan mely város mikor telepíti a rendszert; Bécsnél például akár 2028-ig is eltarthat az éles indulás a technikai és beszerzési folyamatok miatt.

Mindenkit utolérnek

A tervek szerint 2027-től egy egységes, EU-szintű adatplatform biztosítja majd az automatizált hozzáférést a tagállamok gépjármű-nyilvántartásaihoz. Addig is az osztrák hatóság átmeneti eljárást alkalmaz: bár a technika a külföldi rendszámokat már most is gond nélkül felismeri és rögzíti, a közvetlen, valós idejű uniós adatbázis-kapcsolat hiányában a járművek üzembentartóinak azonosítása egyelőre még manuálisan történik.

Az új, intelligens behajtáskezelő rendszer iránt hatalmas az érdeklődés a sógoroknál: olyan nagyvárosok, mint Bécs, Linz, Graz és St. Pölten, már javában tervezik a bevezetését.

Borsos büntetések és új közlekedési táblák az ellenőrzött zónákban

Nekünk, turistáknak, túrázóknak ez a rendszer új kockázat, mert a navigációt követve, parkolót, szállást keresve az ismeretlen helyen könnyen befuthatunk a tiltott zónába. Eddig, ha nem látott meg a rendőr, és észleltük a hibát, elég volt elhagyni a területet, de a kamerák korában ezek a hibák már automatikusan büntetést érnek, méghozzá nem is filléres tételt.

A jogosulatlanul ellenőrzött zónába hajtó autósok akár 726 eurós (azaz nagyságrendileg 264 ezer forintos) bírságra is számíthatnak. Súlyos vagy ismétlődő szabályszegések esetén pedig a büntetés elérheti a 2180 eurót (vagyis megközelítőleg a 794 ezer forintot) is – figyelmeztet az Auto-Motor-Sport.

Igaz, ezek extrém esetek, súlyos és ismétlődő szabálytalanságok esetén, az első bakiért nagyságrendileg 25-50 ezer forintnyi bírságot határoznak meg a törvények, de természetesen ezt is majd a helyi vezetés, a városi döntéshozók pontosítják minden esetben.

Pont ez az autonómia a problémája az Osztrák Autóklubnak. Szerintük ha minden település más behajtási logikát talál ki, az autósok nehezen fogják követni, hol, mikor, kinek szabad behajtani. Az ÖAMTC kifejezetten figyelmeztetett arra is, hogy az olasz példa alapján a rosszul jelzett vagy technikailag problémás zónák sok vitát és fellebbezést hozhatnak.

Annak érdekében, hogy az ellenőrzött területek egyértelműen azonosíthatók legyenek, és a bírságolás jogilag is kikezdhetetlen maradjon, a hatóságok vadonatúj közlekedési táblákat és útburkolati jeleket is bevezetnek.