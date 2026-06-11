A rakomány rögzítését soha ne menet közben, az utánfutón állva végezzük! Egy hirtelen fékezés, kormánymozdulat vagy úthiba könnyen súlyos sérüléshez, akár tragédiához vezethet – írta a rendőrség az alábbi fotóhoz. És nagyon egyet tudunk érteni velük.

Igen, jól látod a férfi az utánfutón állva stabilizálja a hőtőnek tűnő tárgyat. Ezek szerint nem bíztak a spaniferben. Az esettel kapcsolatosan a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást folytat.

Indulás előtt mindig ellenőrizzük a rakomány megfelelő rögzítését, és menet közben csak biztonságos helyen, megállást követően végezzünk szükséges igazításokat.