A Renault még 2021-ben hirdette meg Renaulution nevű programját, melynek célja, hogy a francia márka stabil, fenntartható, sikeres gyártóvá váljon, keretében pedig több sikeres, akár egyenesen legendás régi modelljét támasztotta fel modern külsővel és még modernebb beltartalommal, tisztán elektromos hajtással.

Az 5-ös és a 4-es után tavaly év végén leplezték le teljes valójában az újjáélesztett Twingót Twingo E-Tech electric néven. Az 1992-es ősnél – bár az igen ötletes tervezésnek köszönhetően az is meglepően tágas volt – jelentősen nagyobb (+36 cm hossz!) új autó 60 kW-os (80 LE) villanymotort kap, 27,5 kWh-s akkumulátor szabvány szerint 263 km-es hatótávot nyújt majd.

Majd, ugyanis bár már elindult a sorozatgyártás, a forgalmazásra még várni kell egy kicsit, ugyanakkor a francia márka már nagyon is igyekszik hangolni a közönséget a régi-új kisautó érkezésére.

Ennek érdekében küldtek Franciaországból a Csatorna túlpartjára nemrég 100 új Twingót, hogy gyakorlatilag az Egyesült Királyság mindegyik Renault-szalonjába jusson egy, de van egy bökkenő, mindegyik példány „mutiba’ készült”.

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Az új dizájn egyik legjellegzetesebb eleme az íves LED-csíkos „békaszem”, így mindegyik új Twingo (béka)zöld színben érkezett a britekhez – a békaságra egyébként még plüssfigurával is rájátszanak –, ugyanakkor egyik sem vezethető ott, mindegyik balkormányos darab.

Ahogy az Egyesült Királyságba, úgy hazánkba is várhatóan az év utolsó harmadában érkeznek meg a már megvásárolható Twingo E-Tech electricek, az árazás hivatalosan egyelőre nem ismert, de Franciaországban például 19 500 euró (7,1 millió Ft) lesz a kezdő listaár – melyet nyilván ott és más piacokon komolyabb bevezetési kedvezmények csökkenthetnek majd.

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