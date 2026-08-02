Középkori ágyúgolyót találtak augusztus 2-án, vasárnap a Duna partján, az Erzsébet híd budai hídfőjétől mintegy 200 méterre. A lelethez a Magyar Honvédség tűzszerészeit riasztották.

A vizsgálat és az elszállítás idejére a rendőrség este fél kilenc körül lezárta a gépjárműforgalom elől az Erzsébet híd budai hídfőjétől északi irányba vezető útszakaszt, körülbelül 500 méter hosszan. A Duna-parton a gyalogosforgalmat is korlátozták.

Magát az Erzsébet hidat nem kellett lezárni, így a Buda és Pest közötti közúti forgalom folyamatos maradhatott. Miután a tűzszerészek megvizsgálták, majd elszállították az ágyúgolyót, a korlátozást feloldották.

A honvédség tájékoztatásából egyelőre nem derült ki, hogy a lövedék pontosan melyik korszakból származik, milyen anyagból készült, mekkora a tömege, illetve köthető-e valamelyik Budapest környéki ostromhoz.

Az alacsony Duna újabb történelmi tárgyakat tehet láthatóvá

A lelet előkerülése összefügghet a Duna rendkívül alacsony vízállásával. Az Országos Vízjelző Szolgálat augusztus 2-án reggel mindössze 13 centiméteres vízállást rögzített Budapestnél, este kilenc órakor pedig már csak 9 centimétert mértek. Ez az érték nem a folyó tényleges mélységét jelenti, hanem a budapesti vízmérce nullpontjához viszonyított szintet. A vízügy tájékoztatása szerint a Duna hazai szakaszán jellemzően rendkívül alacsony vízállás alakult ki.

Nem példa nélküli, hogy történelmi ágyúgolyók kerülnek elő a budapesti Duna-szakaszból. A Lánchíd felújítását megelőző víz alatti kutatások során 2021-ben egy 150 kilogrammos, 55 centiméter átmérőjű török kori kőgolyót emeltek ki. A budai oldalon korábban egy másik, 36 centiméter átmérőjű, szintén épségben megmaradt ágyúgolyót is találtak.

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