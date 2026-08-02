Néhány napja a holland Truckstar fesztiválon olyan nyerges vontató mutatkozott be, amit egyenesen izomgéppé tuningoltak. Az Omnius Dominator néven futó projekt a Vlastuin Truckopbouw műve. A csapat a szokásoktól eltérően azonban jóval többet tett le az asztalra, mint csupán egy tuningkészletet.

Az újdonság a DAF XG és XG+ nyerges vontatókhoz kérhető. Ez egy olyan átalakítás, ami jelentős mértékben módosítja az eredeti gyári dizájnt. Dögösebbé, izgalmasabbá és maszkulinabbá varázsolja. Bár sem a neve, sem a megjelenése nem köthető a Transformers-filmekhez, kissé olyan hatást kelt, mintha a következő részbe szánták volna. Mindez a teljesen átalakított lökhárítónak, a hatalmas, vagány oldalsó légterelőknek, valamint a mattfeketére fényezett hűtőmaszk lamelláknak is köszönhető.

A két fényszóró közé még egy-egy kiegészítő LED-lámpa is került, amelyek olyan hatást keltenek, mintha a vontató szemekkel rendelkezne. Bár a vontató fémesszürke fényezést kapott, helyenként narancssárga betétek törik meg ennek az árnyalatnak az egyhangúságát. A Omnius Dominator feltűnő jelenség, de akár az adott cég flottaszínében is lehet kérni.

4 fotó

A go-in-style.nl honlap szerint 19 950 eurót, vagyis átszámítva több mint 7 millió forintot kérnek el ezért az átalakításért. A vevő igényének megfelelő átalakítást pedig a már említett Vlastuin Truckopbouw végzi el.