Néhány autós csatorna osztott meg fotókat és videókat a fővárosba érkező különlegességekről: egy Pagani Zonda 760RS és egy Zonda 760 Roadster Liquid Silver járta Budapest utcáit rövid ideig. A páros együttes értéke akár több milliárd forint is lehet.

Miért járhattak Magyarországon?

Az autók magyarországi felbukkanásának pontos oka hivatalos közlemény, vagy beszámoló alapján nem derül ki, de az időzítés miatt azonban nehéz lenne nem kapcsolatba hozni a látogatást a Forma–1-es Magyar Nagydíjjal.

A 2026-os F1-es hétvégét július 24. és 26. között rendezték a Hungaroringen, a budapesti Zondákról készült bejegyzések is akkoriban jelentek meg a közösségi médiában. A futam idején a csapatok, szponzorok és versenyzők mellett számos gyűjtő és tehetős vendég érkezik a magyar fővárosba, gyakran saját szupersportautóval.

A Pagani Zonda 760RS 2012-ben debütált, és ez volt az egyik első olyan utcai Zonda, amely megkapta a később több egyedi kivitelben is alkalmazott 760-as műszaki csomagot.

A középre beépített, 7,3 literes, szívó Mercedes–AMG V12-est 760 lóerős teljesítményre húzták. A 760RS nemcsak erősebb motorjával tér el a korábbi utcai Zondáktól. Karosszériáján megjelent a tetőtől a hátsó szárnyig húzódó hosszanti cápauszony, nagyobb légterelőket, módosított aerodinamikai elemeket és új kipufogórendszert kapott. A motorhoz hatfokozatú szekvenciális váltó kapcsolódik.

7 fotó

A típus jelentőségét jól mutatja, hogy később több rendkívül gazdag ügyfél is hasonló, de saját igényei szerint kialakított Zondát rendelt. Ebbe a körbe tartozott Lewis Hamilton egykori, kézi váltós, lila 760LH-ja is.

Az ezüst roadster több mint két évig készült

A másik Budapesten látott autó a Pagani Zonda 760 Roadster, amelynek különleges fényezését Liquid Silver vagy Liquid Metal néven emlegetik. Az autót 2022-ben mutatták be. A specifikáció összeállítása és az autó elkészítése állítólag több mint két évig tartott. Egyes beszámolók szerint csak a megfelelő külső szín kiválasztására, majd kikeverésére közel egy évet fordítottak.

a videó a hirdetés után indul

Forrás: Tiktok

A roadster a korábban tervezett, de sorozatban soha el nem készült Zonda 750 cápauszonyát, a Zonda Cinque kisebb hátsó szárnyát és a HP Barchetta kerekeit kapta. Az utastér kialakítását az első legyártott Zonda C12 inspirálta: a belső térben barna, fehér és bézs bőr, valamint Alcantara jelenik meg.

A 760 Roadster különlegessége, hogy a 7,3 literes, szívó V12-eshez hagyományos, hatfokozatú kézi sebességváltó tartozik. Egy olyan korszakban, amikor a legerősebb sportautók szinte kivétel nélkül automatizált váltót használnak, ez önmagában is jelentősen növeli az autó gyűjtői értékét.

Akár több milliárd forintot érhetett a két autó

A Budapesten látott Zondáknak egyedi példányok, amelyek általában árveréseken cserének gazdát. Az RM Sotheby’s 2024 decemberében Dubajban 11 086 250 dollárért adott el egy 2014-es Pagani Zonda LM Roadstert, amely szintén egyedi különlegesség volt. Az aukciósház későbbi elemzése szerint a Zonda értéke látványosan felment: a normál példányok is több millió dolláros tartományban mozognak, a különleges, egyedi darabok pedig még magasabban.