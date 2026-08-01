Az elektromos és önvezető járművek terjedésével a gumiabroncsokkal szemben támasztott elvárások is gyökeresen megváltoznak. A Hankook olyan fejlesztéseken dolgozik, amelyek között szerepelnek a levegő nélküli, teljes egészében 3D-nyomtatással készülő, valamint önjavító anyagokból gyártott abroncsok is.

A levegőmentes konstrukció egyik legnagyobb előnye, hogy megszünteti a defekt és a helytelen guminyomás kockázatát, ami különösen fontos lehet az önvezető járművek esetében. A hagyományos felépítéstől eltérő koncepció ráadásul új formatervezési lehetőségeket is nyit, így a jövőben akár színes vagy áttetsző gumiabroncsok is megjelenhetnek.

A fejlesztések másik fontos iránya a fenntarthatóság. A vállalat célja, hogy 2050-re kizárólag fenntartható alapanyagokból készítse termékeit, miközben már most is dolgozik biológiailag lebomló és önjavító polimerekkel, amelyek képesek kijavítani a mikrosérüléseket, ezzel növelve az abroncsok élettartamát.

A Hankook nemcsak az abroncsokat gondolja újra. A Calmantech robotikai startup közreműködésével készült Wheelbot 2 egy olyan önvezető platform, amely oldalirányban is képes haladni, illetve helyben megfordulni, így a jövő városi logisztikai vagy személyszállítási rendszereiben is szerepet kaphat.