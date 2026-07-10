Évtizedekben mérhető az az idő, amióta azon gondolkoznak néhányan, hogyan lehetne olyan gumiabronccsal közlekedni, melyet nem kell felfújni, ezáltal a defekt lehetősége megszűnne. Csak a Bridgestone 18 éve tervezi-fejleszti a saját megoldását, mely most végre eljutott a gyakorlati alkalmazásig.

Tesztből már többet is láttunk, a Michelin például pár éve csomagszállítókra pakolt hasonló portékájából, de a Hankook is nyúzta már 130-as tempóval 2015-ben levegőmentes gumiját. A rövidebb-hosszabb demonstrációkon azonban senki nem jutott túl ‒ eddig. A minap azonban a fentebb említett japán gyártó mérföldkőhöz érkezett.

AirFree nevű megoldásuk több tesztet követően immár tartósan, maradandóan felkerül a közel 120 ezer lakosú Higasiómi városának egyik nyugdíjasokat szállító járművére. A megnyújtott golfkocsira emlékeztető négykerekű csúcssebessége ugyan csak 20 km/óra, de mint látszik, ennyi is elég a történelemhez.

A durván elöregedő japán társadalomban Higasiómi sem kivétel, az időseket ide-oda furikázó jármű emiatt igencsak kihasznált. A Bridgestone levegőmentes gumijaival az abroncsok karbantartását viszont gyakorlatilag ki lehet pipálni, ráadásul a gyártó szerint fenntarthatóbb is, mint a hagyományos gumik.

Az előrelépés ellenére a levegőmentes gumik széles körű alkalmazásának kérdése említés szintjén sem merült fel a hír kapcsán, de az ilyen lassú tempós fejlesztések már biztatónak mondhatóak.