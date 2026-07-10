Egyelőre tisztázatlan okok miatt felborult egy rendőrautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Tatabánya közelében. Az Útinform szerint az 59-es km-nél, az országhatár felé egyik sáv sem járható, a torlódás már több mint három kilométeres.

A forgalmat az 56-os km-nél, a Tatabánya-Óváros csomópontban leterelik a pályáról. A városon keresztül, a 61-es km-nél lévő Tatabánya-Centrum csomópontban már vissza lehet térni az autópályára.

A Budapest felé haladó átterelt sávon a nézelődők okoznak több kilométeres torlódást. Egyelőre nem tudni, hogy megsérült-e valaki, a baleset helyszínén egy lengyel rendszámú kamion áll a rendőrautó mellett. Az ügyben kerestük a rendőrséget, amennyiben válaszolnak, cikkünket frissítjük.