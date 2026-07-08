Hosszú volt a nap, fáradt vagy, a gyerek alszik hátul, esik az eső, fúj a szél, vagy egyszerűen csak nincs kedved kiszállni az autóból, hogy kinyisd a garázskaput. Kiszállni, visszaülni, beállni, újra kiszállni és becsukni a garázst. Apróságnak tűnik, de egy fárasztó nap végén pont az ilyenekből lesz bosszantó rutin. Manapság már egyáltalán nem kell így működnie egy garázsnak.

Egy motoros garázskapu pont erre ad kényelmes és modern választ: a mai megoldások már távirányítóval, dedikált gombbal az autóban, wi-fivel, interneten keretül akár okostelefonos alkalmazással is nyitható és zárható. A lényeg, hogy ne a kapu legyen az utolsó akadály, amikor hazaérsz.

Távirányító vegy telefon?

A klasszikus megoldás a a távirányítós nyitás. Ez az a kis eszköz, amit az autóban tartunk, és hazaérve egyetlen gombnyomással nyílik a garázs. De számos autóban van már dedikált gomb, amire fel lehet programozni kapunkat, így távirányító sem kell.

A következő szint az okostelefonos vezérlés: az applikáció segítségével lekérdezhető a kapu állapota, részleges nyitást állíthatunk be, szellőztethetjük a garázst és összekapcsolhatjuk okosotthon-rendszerünkbe is. Ez különösen akkor kényelmes, ha több családtag használja a garázst, vagy ha nemcsak a garázskaput, hanem más otthoni nyílászárókat és kényelmi elemeket is egy rendszerben szeretnénk kezelni.

Milyen motort válasszunk?

Sokan nem vágynak bonyolult rendszerre, csak arra, hogy a garázskapu megbízhatóan nyíljon és záródjon. Erre való például a Hörmann alapmotorja, a ProMatic 4, amely akár 17 cm/s sebességgel nyit, LED-es világítást kapott és 600 N húzó- és nyomóerőt kínál.

A következő lépcső ott kezdődik, amikor nemcsak az a fontos, hogy a kapu automatikusan működjön, hanem az is, hogy gyorsabban, csendesebben, több kényelmi funkcióval tegye ezt. Itt jönnek képbe a fejlettebb hajtások, például a SupraMatic 4. A Hörmann szerint ez a motor akár 20 cm/s maximális nyitási sebességre képes, integrált Bluetooth-vevőegységgel és HCP-Bus csatlakozással rendelkezik, valamint kényelmi funkciókat is kínál, például garázsszellőztetést, többféle nyitási pozíciót és erősebb LED-világítást. A SupraMatic E 650 N, a SupraMatic P 750 N húzó- és nyomóerőt tud.

De válasszunk bármilyen motort, a lényeg, hogy az autónk biztonságban legyen, és egy zárható garázsnál nehezen lehet biztonságosabban elképzelni. És nem feltétlenük csak a tolvajokra kell gondolni ezalatt, hanem az időjárás viszontagságaira is. Elég szélsőséges időket élünk, a tél és a nyár okozhat kellemetlen meglepetést, amikor ha tehetjük, jobb ha zárt helyen pihen a verda.

Fontos a biztonság

A motoros garázskapu-hajtásnál nem elég, hogy kényelmes legyen, biztonságosan is kell működnie. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a kapu mozgása kontrollált, másrészt azt is, hogy a rádiós vezérlés ne legyen könnyen másolható. A Hörmann ennek érdekében a BiSecur rendszert használja, amely megnehezíti a jellopók dolgát.

A biztonsághoz hozzátartozik a mechanikus védelem is: a feltolásvédelem záráskor automatikusan beugrik a vezetősín ütközőjébe, és védi a kaput a kézi feltolással szemben.

Mi az a jellopás? A jellopás (más néven jeltovábbításos lopás) az az eljárás, amikor a tolvajok elektronikus eszközökkel messziről befogják a távirányító által kibocsátott egyedi rádió jelet. Aztán a tolvajok a már lemásolt jelet egy jeltovábbítóval a a garázsra irányítják, így az ajtó kinyílik.

Mi történik, ha nincs áram?

Nem kell pánikba esni: minden elektromos működtetésű garázskaput ellátnak egy vészkioldóval, amelyet egy fizikai kulccsal lehet kinyitni. Ezután szó szerint egy kötelet meghúzva oldani a zárat és kézzel felnyitni az ajtót.

Tehát a garázskapu nem kell, hogy napi bosszúság legyen. Lehet olyan része az otthonnak, amely észrevétlenül dolgozik helyettünk. Este, esőben, hóban, fáradtan ez nem apróság, hanem pontosan az a kényelem, amit minden hazaérkezésnél érezni szeretnénk.