A Mercedes ugyan egyértelműen a legerősebb, leggyorsabb autóval kezdte a 2026-os idényt, az első hat fordulót zsinórban megnyerték, ám eközben is voltak műszaki problémák, nullázások – George Russell Montrealban, Kimi Antonelli Barcelonában esett ki az erőforrás meghibásodása miatt, az olasz Silverstone-ban pedig a valószínű győzelmet bukta el, amikor a felfüggesztésben adta meg magát ez-az.

Barcelonában Lewis Hamilton, a Brit Nagydíjon Charles Leclerc nyert, jön fel a Ferrari, a hétszeres világbajnok pedig már csak 32 pontra van az éllovas Antonellitől, a versenyképes vörös autó és a mercedeses megbítzhatatlansági problémák kombinációja fordulatot is hozhat az idényben.

„Már három kiesés – így nem lehet bajnoki címet nyerni. Nem is kérdés, hogy egyelőre teljesen nyitott a bajnokság” – ismerte el a Mercedes-főnök Toto Wolff Silverstone-ban.

Maga Hamilton is arra számít, hogy a Mercedes még később is „segít neki”, ugyanis ilyen megbízhatóság mellett eljön az a pont, amikor az erőforrás-elemek cseréje miatt Antonelli és Russell hátrasorolásokat kaphat.

„Lenyűgöző a Ferrari megbízhatósága. Annak tudatában vágtunk neki a szezonnak, hogy javítanunk kell a munkafolyamatokon és a hétvégék kivitelezésén, tavaly ezért lobbiztam. És most a csapatnál minden egyes ember tényleg a maximumot nyújtja. A pályán remek bokszkiállásaink vannak, a gyárban is mindenki keményen dolgozott, hogy kiszámítható legyen a teljesítmény, ez lesz az idei év kulcsa” – idézte a Motorsport.com.

„Láthatjuk, hogy az erőforrásokkal idén jóval gyakrabban van gond, mint korábban, és bár pontosan nem ismerem George és Kimi akkumulátorhelyzetét, úgy gondolom, valamikor ebből büntetés lesz számukra. Ami minket illet, a legfontosabb az, hogy ne essünk vissza, mindig hozzuk lehető legtöbb pontot, még akkor is, amikor a győzelemre nincs esélyünk” – folytatta.

A 2026-os idényben autónként 4-4 új belső égésű motor, turbó és kipufogórendszer, valamint 3-3 új mozgásienergia-visszanyerő, akkumulátorcsomag és vezérlőelektronika vethető be büntetés nélkül.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) adatai alapján akkumulátorokból és elektronikai vezérlőből is ugyanannyi (3-3) darabot szereltek be a Ferrarikba és a Mercedesekbe, ugyanakkor fontos különbség lehet, hogy a korábban kiszerelt elemek közül hány vethető be újra, Russellnél és Antonellinél ez lehet a bökkenő.