A Mercedes ugyan egyértelműen a legerősebb, leggyorsabb autóval kezdte a 2026-os idényt, az első hat fordulót zsinórban megnyerték, ám eközben is voltak műszaki problémák, nullázások – George Russell Montrealban, Kimi Antonelli Barcelonában esett ki az erőforrás meghibásodása miatt, az olasz Silverstone-ban pedig a valószínű győzelmet bukta el, amikor a felfüggesztésben adta meg magát ez-az.

Barcelonában Lewis Hamilton, a Brit Nagydíjon Charles Leclerc nyert, jön fel a Ferrari, a hétszeres világbajnok pedig már csak 32 pontra van az éllovas Antonellitől, a versenyképes vörös autó és a mercedeses megbítzhatatlansági problémák kombinációja fordulatot is hozhat az idényben.

A Mercedes teszi bajnokesélyessé Hamiltont 1
Mercedes-dráma után Ferrari-győzelem az F1-ben
Andrea Kimi Antonelli stratégiája jobbnak tűnt, de a…

„Már három kiesés – így nem lehet bajnoki címet nyerni. Nem is kérdés, hogy egyelőre teljesen nyitott a bajnokság” – ismerte el a Mercedes-főnök Toto Wolff Silverstone-ban.

Maga Hamilton is arra számít, hogy a Mercedes még később is „segít neki”, ugyanis ilyen megbízhatóság mellett eljön az a pont, amikor az erőforrás-elemek cseréje miatt Antonelli és Russell hátrasorolásokat kaphat.

„Lenyűgöző a Ferrari megbízhatósága. Annak tudatában vágtunk neki a szezonnak, hogy javítanunk kell a munkafolyamatokon és a hétvégék kivitelezésén, tavaly ezért lobbiztam. És most a csapatnál minden egyes ember tényleg a maximumot nyújtja. A pályán remek bokszkiállásaink vannak, a gyárban is mindenki keményen dolgozott, hogy kiszámítható legyen a teljesítmény, ez lesz az idei év kulcsa”idézte a Motorsport.com.

A Mercedes teszi bajnokesélyessé Hamiltont 2
A Ferrari-vezér leborult Leclerc-ék előtt
A jubileumi győzelem a Ferrari elnökét sem hagyta hidegen, a nemrég még a pilótákat elhallgattatni akaró John Elkann…

„Láthatjuk, hogy az erőforrásokkal idén jóval gyakrabban van gond, mint korábban, és bár pontosan nem ismerem George és Kimi akkumulátorhelyzetét, úgy gondolom, valamikor ebből büntetés lesz számukra. Ami minket illet, a legfontosabb az, hogy ne essünk vissza, mindig hozzuk lehető legtöbb pontot, még akkor is, amikor a győzelemre nincs esélyünk” – folytatta.

A 2026-os idényben autónként 4-4 új belső égésű motor, turbó és kipufogórendszer, valamint 3-3 új mozgásienergia-visszanyerő, akkumulátorcsomag és vezérlőelektronika vethető be büntetés nélkül.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) adatai alapján akkumulátorokból és elektronikai vezérlőből is ugyanannyi (3-3) darabot szereltek be a Ferrarikba és a Mercedesekbe, ugyanakkor fontos különbség lehet, hogy a korábban kiszerelt elemek közül hány vethető be újra, Russellnél és Antonellinél ez lehet a bökkenő.

A Mercedes teszi bajnokesélyessé Hamiltont 3
Előnyben lesz a Ferrari az új Forma-1-es pályán
A versenyt csak szeptemberben rendezik, de a Ferrari már a…
A Mercedes teszi bajnokesélyessé Hamiltont 4
A stressz nem játék: ezek a tünetek azt jelzik, túl sok a teher
A tartós feszültség nem áll meg az idegrendszerünkben. A…