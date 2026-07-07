Néhány éve köztudott – maga Helmut Marko mondta el annak idején –, hogy Max Verstappen 2028-ig szóló Red Bull-os szerződésében van egy kiszállási kitétel: ha a holland a nyári szünetig nem áll az egyéni bajnokság 2. helyén, szabadon távozhat (ráadásul döntéséről csak októberben kell tájékoztatnia az energiaital-gyártót).

Az elmúlt években nem teljesült a feltétel, idén viszont már most – feltéve, hogy nem történnek egészen rendkívüli dolgok az élmezőnyben, pontlevonás, a bajnokságból való kizárás – látszik, hogy a négyszeres bajnok a Magyar Nagydíj után sem lesz a 2. helyen.

Verstappent idén is hírbe hozták már a Mercedesszel, majd az elmúlt pár hétben a McLarenhez kötötték: az utóbbi forgatókönyv szerint Oscar Piastrival cserélne helyet.

Bár a McLaren-vezér nemrég határozottan azt állította, hogy ő a jelenlegi versenyzőivel számol, Verstappennek ezért most nincs hely náluk, sokan meg vannak győződve róla, hogy a holland már 2027-re szeretne átigazolni a wokingi csapathoz.

Úgy hírlik, a Red Bull vezetésénél is reális lehetőségként számolnak a távozásával – az energiaital-gyártó cégvezetése állítólag néhány héttel ezelőtt már szerette is volna kivásárolni Verstappen kiszállási záradékát, de a pilóta erre nemet mondott.

A holland De Limburger arról ír, hogy Salzburgban mostanra „végtelenül dühösek” a bizonytalanság miatt, azért, mert Verstappen annak ellenére nem hajlandó elkötelezni magát a maradás mellett, hogy az F1-es csapat továbbra is mindent megtesz azért, hogy versenyképes autót adjanak alá, több hálát és hűséget vártak tőle.

A lap szerint ugyanakkor a csapatot illetően merültek fel kételyek, az elmúlt időszakban annyi vezető és szakember távozott – és távozik majd Verstappen versenymérnöke, egyben a versenycsapat műszaki vezetője, Gianpiero Lambiase is, épp a McLarenhez –, hogy már kérdésessé válhat, képes lesz-e még újra igazán versenyképessé válni a Milton Keynes-i alakulat.