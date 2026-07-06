A Red Bull az elmúlt egy-két évben jó néhány kulcsfigurát veszített: 2024-ben jelentette be a sztártervező Adrian Newey, hogy távozni fog, a tavalyi Brit Nagydíj után rúgták ki a csapatfőnök Christian Hornert, 2025 végén búcsúzott el a mindenes szürke eminenciás csapatigazgató Jonathan Wheatley, valamint „ment nyugdíjba” a motorsportfőnök Helmut Marko.

Köztudott, hogy ezzel nem ért véget az exodus, tavasszal bejelentették ugyanis, hogy Max Verstappen örök versenymérnöke, a csapatnál a vezető versenymérnöki posztot is betöltő Gianpiero Lambiase (GP) is váltani fog, legkésőbb 2028-tól a McLarennél folytatja majd Forma-1-es karrierjét.

A négyszeres világbajnok holland pilóta sikereinek egyik kulcsembere egyelőre még mindig ott áll Verstappen mellett, de úgy hírlik, a csapaton belül már megkezdődött az elszigetelése. A holland De Telegraaf szerint brit‒olasz szakembert egyre több dologba nem vonják be.

„A nagy kérdés az, [Lambiase] meddig folytatja még a munkát a Red Bullnál. Nem pusztán Verstappen jobbkeze, de a versenyrészleg vezetője is. A technikai igazgató Pierre Wache már nem oszt meg mindent a brittel, hiszen idővel bizalmas információkat oszthatna meg leendő munkaadójával. Nem egy egészséges helyzet” – írta a lap.

Lambiase McLarenhez való átigazolása már eldöntött dolog, az ugyanakkor még nem világos, milyen pozícióba is kerül majd – a pletykák arról szóltak, hogy csapatfőnöknek hívták Wokingba, a McLaren-vezér Zak Brown viszont hangsúlyozta, hogy Andre Stella személyében megvan a főnökük.

További kérdés, hogy vajon két év múlva követheti-e Lambiasét Verstappen is a McLarenhez – idén is volt „kontakt”, de Lando Norrisnak és Oscar Piastrinak is élő szerződése van a csapattal, Brown pár napja le is szögezte, hogy így náluk most nincs hely a hollandnak.