Nemrégiben került elénk egy érdekes forgalmi helyzet, amelyet az egyik olvasónk vetett fel. Budapesten, a Mester utcából kanyarodott ki a Ferenc körútra jobbra, zöld jelzésnél. A Nagykörúton villamos is közlekedik, így elég széles itt a keresztmetszet, az átkelő pedig járdaszigetekkel és sínekkel tagolt. Miközben áthaladt a zebrán, a járdasziget túloldalán, a sínekről egy gyalogos beintett neki, hogy miért nem állt meg. Vajon jogos volt ez?

Megkérdeztük Vrancsik Viktort, a vibedrive.hu alapítóját, hogy mondja el a legfontosabb tudnivalókat erről. Azzal kezdte, hogy az tény: a KRESZ szerint a zebrán a gyalogosnak van elsőbbsége, de az ilyen járdaszigetes útszakaszoknál több zebráról kell beszélnünk, amelyeket a járdasziget elválaszt. Az autósnak biztosítania kell a gyalogos zavartalan áthaladását, de csak azon a zebrán, amelyiken éppen át szeretne kelni. Vagyis ha a gyalogos a járdasziget túloldalán van, akkor az autós még elhaladhat a hozzá közel eső zebrán. Az alábbi helyszínen, Nagykőrösön egy egyszerűbb gyalogátkelő van: itt nincsenek sínek, de járdaszigettel osztott zebra van, itt is ezek a szabályok érvényesek:

A gyalogosok elsőbbsége Az úttest alapvetően a járműveké, így a gyalogosoknak elsőbbséget kell adniuk a járművek számára, amikor áthaladnak az úton. Természetesen a zebrán a gyalogosnak van elsőbbsége, és olyankor is, ha nincs zebra, de egy kereszteződésben bekanyarodó autó útját keresztezi (feltéve, ha találkozási pontjuk az autó kanyarodási manővere után van). Azt a helyet, ahol a gyalogosoknak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni.

Ha például az autósnak balról érkezik a síneken a gyalogos, az is lehet, hogy épp a villamoshoz igyekszik, és nem is akar átkelni az autó előtt. Ilyenkor nem kell megállni, hiszen az az autós forgalom indokolatlan akadályozása lenne. Ha viszont már a járdaszigeten van a járókelő és határozottan a zebra felé tart, akkor meg kell állni.

És mi a helyzet olyankor, amikor a gyalogos visszaél az elsőbbségével? Néha az is előfordul, hogy pont úgy álldogál a járda szélén, hogy nehéz eldönteni, át akar-e kelni a zebrán, vagy csak a telefonját nyomkodja (és csak a megállásunk után jelzi, hogy nem szeretne átkelni). Vagy ha azt a pozíciót találta a legmegfelelőbbnek két ember a beszélgetésre a gyalogátkelő mellett. A szakoktató ehhez hozzáfűzte, hogy a gyalogos elsőbbsége a zebrán nem azt jelenti, hogy körültekintés nélkül leléphet az útra, már csak a saját testi épsége miatt sem.

Meg kell győződnie arról, hogy megadták neki az elsőbbséget. Ha megállt az autó a zebra előtt, a gyalogos joggal gondolhatja, hogy megkapja az elsőbbséget, ebben az esetben késlekedés nélkül, egyenletes tempóval át kell kelnie az úttesten. Ha viszont mégsem indul el, akkor úgy kell értelmezzük, hogy nem szeretne átkelni (nem összekeverendő azzal a helyzettel, amikor a másik irányból érkezik egy autó, és amiatt nem indul el).

Nagyon fontos ilyenkor a gyalogos testbeszédét figyelni, és ha lemond az elsőbbségéről, akkor is lassan kell a sofőrnek továbbindulnia, mert akkor még úgy is meg lehet állni, ha mégiscsak úgy dönt a gyalogos, hogy lelép a járdáról. Ez egy kényes szituáció, és ha mégis megtörténik a baj, akkor a folyamatot az elejétől a végéig kell vizsgálni, a rendőr is ezt teszi majd. A szakoktató azt tanácsolja, hogy mindenki törekedjen a biztonságra, a zebránál inkább álljunk meg, mert a gyalogos is bármikor meggondolhatja magát azt illetően, hogy át akar-e kelni.

Neked gondot szokott okozni egy osztott zebra? Sosem volt még bajom ilyennel 64% (127) Néha el szoktam bizonytalanodni ebben a helyzetben 36% (72)

Egy másik érdekes téma szintén az elsőbbségadáshoz kapcsolódik, az indexelés furcsaságairól ebben a cikkben írtunk: