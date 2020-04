Olvass tovább

A rendőrség néhány éve javaslatot tett a KRESZ módosítására, mely szerint kijelölt gyalogos-átkelőhelyet legfeljebb 30 km/h sebességgel lehessen megközelíteni abban az esetben, ha ott gyalogos várakozik áthaladásra. A javaslat nem ment át a jogalkotás megfelelő szintjein, így maradt a korábbi szabályozás.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy az igazságszolgáltatási gyakorlat alapján az eljáró hatóságok (alapvetően a bíróságok) az ügyet lezáró döntéseikben a járművezetőt teszik felelőssé akkor, amennyiben gyalogos elütésekor a zebrát a jármű 35-40 km/h, vagy annál nagyobb sebességgel közelíti meg! Persze azért kivételek is vannak, amikor például a figyelmetlen gyalogos nekisétál az elhaladó autó oldalának, vagy egy gyermek körültekintés nélkül kirohan az úttestre.

A sebesség helyes megválasztása a zebra megközelítésekor alapvető fontosságú. Legyünk egy kicsit „németek”, és ha gyalogos érkezik a zebra felé, akkor időben lassítsunk, felkészülve arra, hogy elsőbbségadási kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tudjunk tenni. Mert hát a gyalogosok a legsérülékenyebb résztvevői a közlekedésnek. Azt is várjuk meg, míg a gyalogos fellép az úttestről a járdára, soha ne próbáljunk meg mögötte elhaladni (kiszámítva azt, hogy úgy sem ütjük el őt, hiszen a megijedő gyalogos meg is torpanhat), és ne is kényszerítsük őt gyorsabb áthaladásra. Mert amellett, hogy ez súlyosan jogsértő magatartás, lehetséges, hogy a gyalogos nem is képes gyorsabban haladni!

Végezetül nem árt tudni, hogy abban az esetben is kötelesek vagyunk mindent megtenni a balesetek elkerülése érdekében, ha a gyalogos nem védett helyen halad át az úttesten. A „dudafék” nem elégséges abban az esetben sem, ha éppen a jármű vezetője van elsőbbségi helyzetben.