A Vezess tegnap számolt be egy bizarr közlekedési esetről: az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Tatabánya közelében rendőrautó borult fel.

Kiderült, miért borult fel egy rendőrautó az M1-esen 1
Fejre állt egy rendőrautó az M1-esen, fotón a helyszín
Megbénult a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé…

Az illetékes Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság azóta közzétette a baleset részleteit: ezek szerint 2026. július 10-én, délelőtt 10:35 órakor egy 56 éves sofőr későn vette észre a bal pályatest átterelt sávjából Y-fordulóval elinduló, megkülönböztető jelzéseit használó rendőrautót.

A külföldi járművezető fékezéssel sem tudta elkerülni az ütközést: az általa vezetett járműszerelvény jobb hátul eltalálta a rendőrautót, amely az ütés következtében a betonozott árokba csapódott, és ott felborult.

A rendőrautó a feje tetején állt meg, a benne ülő két rendőr könnyebb sérülést szenvedett.

Kiderült, miért borult fel egy rendőrautó az M1-esen 2
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