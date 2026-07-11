Pénteken délután a 834-es főúton egy Celldömölk irányába haladó Hyundai i20 személyautó (második generációs, 2014-2020) sofőrje elvesztette uralmát járműve felett, és egy jobb kanyarban áttért a menetirány szerinti bal oldali sávba, írja a 112press.hu.

Az ott szemből érkező Fiat Panda (második generációs, 2003-2012) vezetője nem tudta elkerülni az ütközést, aminek következtében járműve megpördült, nekiütközött a szalagkorlátnak, majd lezuhant az útról a pár méterrel lejjebb fekvő mezőre.

A Fiat mögött haladó Ford Focus kombi (negyedik generációs, 2018-2025) szintén nekiütközött a Hyundai-nak, amely utóbbi az úton keresztben fordulva, a teljes útpályát elzárva áll meg.

A Fiat vezetője súlyos, a Hyundai egyik utasa könnyű, egy másik súlyos sérülést szenvedett.

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