A svéd közlekedési hatóság több ezer használt autó műszaki vizsgájának adatait tette közzé, a számok pedig rendkívül tanulságosak.

Ez nem egy szubjektív ügyfélelégedettségi mutató, és nem is az a fajta „megbízhatósági” lista, amit a sofőr érzékel a volán mögött. A svéd műszaki vizsga a reális műszaki állapotot nézi: fékek, kormánymű, világítás, futómű, rozsdásodás, biztonsági berendezések.

Az eredmény háromféle lehet: az autó hiba nélkül átmegy, kap egy kisebb figyelmeztetést (ami nem igényel pótvizsgát), vagy megbukik, és javítás után újra kell vizsgáztatni. A legdurvább hiba azonnali forgalomból való kitiltást jelent.

A vizsgált márkák közül a legjobb eredményt a Lynk & Co hozta, mindössze 8 százaléknyi problémás autóval. Őket követi a Porsche (10%) és a Polestar (11%). Az élmezőnyben találjuk még az Audit és a Lexust (holtegyenlőségben 14%-kal), a Volvót (16%), valamint a BMW-t és a Volkswagent (egyaránt 17%). – írja a Vi Bilägare magazin.

A sereghajtók között két merőben eltérő, más kategóriát, ársávot, technikát képviselő márka bukkant fel a svédeknél, a Dacia és a Tesla. A román márkánál az autók 48%-a kapott valamilyen megjegyzést vagy bukott meg, a Teslánál 39%-os hibaarány. Mindezt úgy, hogy az összes márka átlaga nagyjából 23 százalék.

Ezek a nyers számok, amiket árnyalnak egyéb tényezők.

A Lynk & Co és a Polestar svédországi flottája kifejezetten fiatal, az autóik többsége mindössze néhány éves, ami értelemszerűen kozmetikázza a statisztikát. A Porschét pedig jellemzően olyan réteg veszi, amelyik nem spórol a karbantartáson. Az adatokból kristálytisztán látszik az öregedés hatása a teljes flottánál: míg a 2024-es évjáratnál csak 9% a hibás autók aránya, a 2015-ösöknél már 29%, a 2014-eseknél pedig 35%.

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A Dacia utolsó helye igazolja a papírformát: a legolcsóbb belépőmodellek egyszerű költségtakarékos technikával készültek és a tulajdonosok – vélhetően spórolási célból – hajlamosak a végtelenségig halogatni a karbantartást. A visszatérő hibák között a fényszórók, a kormánymű elemei és a fékek dominálnak.

A Tesla esete viszont sokkal izgalmasabb. Egy technológiailag fejlett, drága autóról beszélünk, mégis hátulról a második. Magnus Moberg, a Besikta vizsgálóállomás szakembere ezt egyetlen, nagyon is konkrét okra vezeti vissza: a Teslánál nincs kötelezően előírt, rendszeres éves szerviz. Így a bajok csak a műszaki vizsgán buknak ki, és egész specifikusak. A villanyautókra jellemző, hogy az energia visszatermelése miatt a klasszikus féktárcsák kevés szerepet kapnak, berohadnak, rozsdásodnak, a fékhatás pedig gyengül.

A 2025-ös adatok egy aggasztó trendre is rávilágítanak: a 35 vizsgált márkából 26-nak romlott a statisztikája az előző évhez képest.