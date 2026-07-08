Hatalmas felháborodást és parázs vitákat váltott ki egy traffipax Ludwigshafenben, Németországban. A BASF gyártelepének közelében, a B9-es főút felé vezető országúton idén februárban eltörölték a régóta érvényben lévő 100 km/órás sebességhatárt, és drasztikusan, 50 km/órára csökkentették a megengedett tempót. Az ok a hazai utakon is jól ismert jelenség: az aszfalt siralmas állapota.

Úgy tűnik, rengeteg sofőr egyszerűen átsiklott az új közúti jelzések felett, és lendületből, rutinból vezetett tovább. A rendőrség azonban nem volt elnéző: mobil sebességmérőket állítottak hadrendbe, aminek egészen elképesztő számú autós itta meg a levét.

Arendőrök hetente többször is célzottan mérnek a kérdéses szakaszon. Február óta a mérleg egészen megdöbbentő, 632 autóst fenyeget a vezetéstől való eltiltás, ennyi jogosítványt vontak be. Körülbelül 2 500 esetben szabtak ki vaskos pénzbírságot, és összesen több mint 9 300 közlekedőről készült drága fotó. – írja a német Auto Motor und Sport.

Az útszakasz átfogó felújítását már az év elején is júliusra ütemezték, és a munkagépek időközben már fel is vonultak a területre. A javítási munkálatok teljes befejezéséig azonban marad a szokatlanul alacsony maximális sebesség.

Bár a figyelemfelhívó új táblákat szabályosan kihelyezték, a megbírságolt autósok többsége úgy érzi, derült égből villámcsapásként érte őket a hirtelen átállás. A rendőrség elmondása szerint még hónapokkal a táblacsere után sem állt át a rutinból közlekedők agya, és továbbra is a korábbi, magasabb tempóval gurulnak el a traffipaxok mellett.