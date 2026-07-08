A dán Zenvo fontos mérföldkőhöz érkezett az Aurorával: a sorozatgyártás közelében lévő Aurora Tur prototípusokat a 2026-os Goodwood Festival of Speeden mutatják meg a nagyközönségnek. A gyártó két Tur prototípust és egy Aurora Agil show cart visz Angliába, miután a kocsik elhagyták a vállalat præstøi üzemét. A Zenvo szerint ezek már azokat a külső és belső ügyfélspecifikációkat villantják meg, amelyekkel a vevők is találkozhatnak majd. Az első átadások célidátuma: 2027 második fele.

Az Aurora Tur lelke egy teljesen egyedi fejlesztésű, 6,6 literes, négyturbós V12-es motor, amelyet a Zenvo a MAHLE Powertrainnel közösen készített. A belső égésű blokk önmagában 1250 lóerő körüli teljesítményre képes, és egészen 9800-as percenkénti fordulatig pörög. A gyártó állítása szerint ez a legerősebb V12-es motor, amelyet valaha közúti autóba építettek.

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A Zenvo nem állt meg a V12-nél

A Tur változat három villanymotort is kap: egyet a hajtásláncba integrálva, kettőt pedig az első tengelyen, így az autó összkerékhajtású. A hibrid rendszerrel együtt a teljesítmény 1850 lóerőig nő, a maximális nyomaték pedig 1700 Nm. Ez már az a szint, ahol a „sok lóerő” kifejezés kevésnek tűnik, inkább úgy hangzik, mintha valaki véletlenül egy versenyautót és egy vadászgépet próbált volna összepréselni. Na jó, kis túlzással…

A gyári adatok szerint az Aurora Tur végsebessége akár 450 km/óra is lehet.

A 0–100 km/órás sprint 2,3 másodperc, 300 km/órára 9 másodperc alatt gyorsul, 400 km/órához pedig 17 másodperc kell neki.

Ezek egyelőre becsült gyári értékek, de már önmagukban is elég jól mutatják, milyen ligában játszik a Zenvo: nem egyszerűen gyors autót akarnak építeni, hanem olyat, amely a legdurvább modern hipersportautók orra alá akar gumifüstöt törni.

A konstrukció alapja a ZM1 nevű karbon monocoque, amely önmagában mindössze 120 kilogrammot nyom. A Zenvo szerint a szerkezet F1 szintű biztonsági és merevségi elemeket tartalmaz. A karosszéria ráadásul szándékosan sokat mutat a belső szerkezetből, nem akarják eldugni.

Az Agil a pályanapokra és a nyersebb vezetési élményre koncentrál, míg a Tur inkább a nagy sebességű, közúti grand touring irányt képviseli. Ez persze ebben a kategóriában nem azt jelenti, hogy kényelmes túraautóvá puhították: ugyanaz a brutális V12-es hibrid alap dolgozik benne, csak a hangsúly a stabilitáson, a közúti használhatóságon van.

A dán gyártó 2007 óta épít limitált darabszámú hipersportautókat, de az Aurora az eddigi legnagyobb vállalásuk: saját platform, saját V12-es hajtáslánc, hibrid rendszer és karbonváz.

Most már csak az a kérdés, hogy a Zenvo képes lesz-e a döbbenetes adatlapból valódi, vevőknek átadott autót csinálni. Goodwoodban kiderül…