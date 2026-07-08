Július 8-án egy budapesti belvárosi szállodában tartottak sajtótájékoztatót a Forma-1-es Magyar Nagydíj kapcsán. Az esemény látványos része egyértelműen a Herendi Porcelánmanufaktúra által a 2026-os futamhoz készített trófeák voltak, melyeket kézbe is vettünk:

Szó volt azonban magáról a futamról, illetve a Hungaroringról is. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója mindenek előtt bejelentette, hogy a hétvége egyik fő eseményeként neveket kapnak a kanyarok, méghozzá a versenyhétvége péntek napján. “Egy régi adósságunkat törlesztjük majd ezzel. Lesznek meglepetésvendégeink is, mert aki névadó lesz, azok közül lesz, aki eljön Magyarországra” – fogalmazott.

Gyulay hangsúlyozta, tavaly indult az erre vonatkozó szurkolói aktivitás, ami után egy szakmai grémium elbírálta a beérkezett javaslatokat, ezt követően kapnak majd nevet a fordítók. Tavaly egyébként a 14 kanyarból egyet már elneveztek, a 4-es kanyar Nigel Mansell nevét viseli.

A 2025-ös szezonban hivatalosan is a Hungaroring nyújtotta a legjobb szurkolói élményt a Forma-1-ben, erre tovább építene a pálya. “Idén sem szeretnénk lejjebb adni ezekből. Sok kreatív ötlete volt a csapatunknak és a fővárossal közösen idén is szeretnénk kihasználni a Forma-1 értékeit” – mondta a sportvezető. Kiemelte, a tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban is: a Hősök terén ismét lesz F1-es installáció, a Dunán mostantól a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring-dizájnú utasszállító hajó, amelyre programokat is szerveznek. “Idén is fellobogózzuk a hidakat, lesz vízpára-installáció, hogy Budapestet is minél jobban bevonjuk a szurkolói élménybe.”

A futam előkészületeivel kapcsolatban Gyulay Zsolt kiemelte, a paddock club az eddigi 950 férőhelyről több mint 3800-asra bővült. Ez a tavaly részben átadott, teljesen azonban idénre elkészülő főépületnek köszönhető, mely sokkal nagyobb, mint a korábbi bokszutcai komplexum. Az aszfaltcsíkot illetően a 3-as, 11-es és 14-es kanyarban bővíteniük kellett a törmelékfogó kerítést, emellett pedig mindent rendbe hoztak, ami a pályával kapcsolatos. “A jegyeladás remekül áll. Vasárnapra már elfogytak a belépők, talán még néhány állóhelyes lesz, de péntekre és szombatra még van lehetőség vásárolni. Szeretnénk, ha minél többen kilátogatnának és megnéznék, mekkorát fejlődött a ring az elmúlt három évben.”