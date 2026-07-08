Két politikus arra kéri a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül a vonatkozó döntést, és őrizzék meg a budapesti parkolóautomatákat. Azzal érvelnek, hogy nem mindenkinek áll rendelkezésére mobileszköz, és különösen az idősebb korosztály, a digitális eszközöket nem használók vagy azok kerülhetnek hátrányba az intézkedés miatt, akik nem is rendelkeznek okostelefonnal.

Felvetették, ha az okostelefon esetleg lemerül, hogyan lehet parkolni, illetve a külföldieknek, a Budapestre érkező turistáknak is nehézséget okozhat a parkolási díj kifizetése. Az sms-es parkolás ráadásul kényelmi díjjal és költséggel járhat.

Azt kérik, az ombudsman mondja ki, sérülnek a magyar emberek alkotmányos jogai, amikor nem engedik őket készpénzzel fizetni. Szerintük a digitális parkolás egy burkolt díjemelés, a parkolóórák teljes megszüntetése alapvető jogi és esélyegyenlőségi kérdéseket is felvet.