A BMW iX3 50 xDrive az elérhető legmagasabb minősítést szerezte meg az Euro NCAP 2026-ra teljesen átalakított járműbiztonsági vizsgálatán.

Biztonságos vezetés (73%)

Külön elismerésben részesült az iX3 kezelőfelülete: az irányjelzők, vészvillogó, duda, fényszórók és fokozatválasztó mind dedikált, fizikai kapcsolókkal működnek. Ez ma már nem magától értetődő, sok gyártó az érintőképernyő menürendszerébe zsúfolja egyes funkciók vezérlését.

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A vezetőfelügyeleti rendszer hatékonyan ismerte fel a vezető fáradtságát, illetve cselekvésképtelenné válását, noha a tekintet rövid idejű elkalandozását kevésbé szigorúan érzékelte.

Egy Olaszországon, Franciaországon, Németországon és Ausztrián át vezető, 2000 kilométeres út során a sebességkorlátozási asszisztens a helyzetek 86 százalékában helyesen dolgozott, működése a teljes megtett út 97%-át lefedte.

Az iX3 fejlett utastér-felügyeleti rendszere érzékeli és kategorizálja az utasokat, de nem rendelkezik olyan előremutató funkciókkal, mint pl. a nem megfelelő testhelyzetet elfoglaló első utas észlelése, vagy a helytelen biztonságiöv-használat felismerése.

Ütközés-elkerülés (83%)

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A technológiák kiválóan teljesítettek. Az autonóm vészfékezés (AEB) hatékonysága felülmúlta az Euro NCAP elvárásait, jól csökkentette a sebességet ráfutásos, kereszteződésben kanyarodó, illetve motorkerékpárral találkozó helyzetekben. A gyalogosok és kerékpárosok védelme terén szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott az iX3, a sávelhagyást gátló rendszerek hatékonyan dolgoztak.

Ütközésvédelem (86%)

Maximális pontszámot ért el az iX3 minden oldalirányú ütköztetéses helyzetben; ebben fontos szerephez jutott az alapáras központi légzsák, amely megakadályozza a két első utas összefejelését.

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A frontális, félátfedéses törésteszten jó vagy megfelelő védelmet élvezett minden felnőtt, beleértve a kistermetű női bábut is. A teljes átfedéses frontális ütközésen nem kapott maximális pontszámot az autó, elsősorban azért, mert a vezető mellkasának védelme csupán kielégítő (85%) volt. Ugyanakkor a hátul utazó gyermekeket szimuláló tesztbábuk 100%-os védelmet igazoltak.

Ütközést követő biztonság (95%)

Ha megtörtént a baj, a BMW iX3 kiemelkedően gondoskodik utasairól. A beépített eCall rendszer megbízhatóan veszi fel a kapcsolatot a mentőszolgálattal, az elektromos hajtórendszert rendeltetésszerűen feszültségmentesítette az erre szolgáló biztonsági funkció – ez a mentés elősegítése, illetve a tűzveszély megelőzése miatt fontos. Az egyébként motorosan kiemelkedő ajtókilincsek egytől egyig kiugrottak az ajtók síkjából, és teljes mértékben működésképesnek bizonyultak. Az autó nyitását könnyen hozzáférhető kézi felülvezérlő rendszer is segíti.

Az Euro NCAP által vizsgált típust mi is vezettük, tapasztalatainkról az alábbi cikkben olvashatsz: