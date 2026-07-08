A derecho egy olyan, kiterjedt zivatarrendszer, amelyet széles (legalább 100 km) és hosszú (legalább 650 km) területet lefedő, viharos szél kísér, 90 km/órát meghaladó széllökésekkel tarkítva.

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Találó név a Pagani Huayra legfrissebb különkiadásának, hiszen a 864 lóerős V12-es motorral szerelt, kézi váltós roadster maga is olyan, mint egy hurrikán, végsebessége csak azért nem haladja meg a 350 km/órát, mert gyártója ennyiben korlátozta azt elektronikusan.

A Pagani Huayra 70 Derecho külső színvilága a viharos égboltot idézi: narancssárga gyöngyház és sötétkék kombinációja fedi a karosszériát. A kék fényezés teljesen átlátszó, így szabadon gyönyörködhetünk az alatta húzódó szénszálas panelek szerkezeti struktúrájában.

A beltérben a szokásos, alumíniumtömbből mart kezelőszervekkel találkozunk, amelyek itt magas fényű titánkidolgozást kaptak, akárcsak a frissen tervezett, egyedi Huayra 70 titánötvözet keréktárcsák.

Az utastérben kerámiafehér bőr társul háromféle kék bőrrel, az eltérő árnyalatú kárpitelemeket kontrasztos öltésekkel erősítették össze. A kormánykerék középállásjelzése, a típusnévhímzés és a váltógomb szegélye egyaránt a karosszéria Pearl Orange tónusában pompázik.