Egyre közelebb vagyunk július utolsó hétvégéjéhez, amikor is hazánk Forma-1-es versenynek ad otthont 2026-ban. Mi sem jelzi ezt jobban, mint az, hogy a minap Budapest belvárosában, egy hotelben bemutatták a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj trófeáit, amelyeket személyesen is megtekintettünk.

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A dobogósoknak járó trófeát készítő Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, Dr. Simon Attila elmondta, az idei trófeák tervezése a tavalyi verseny után egyből elindult, és a jogtulajdonossal való egyeztetést követően kezdődött meg a serlegek elkészítése a végső kiviteli tervek alapján. “Fél év kell, hogy a trófeák elnyerjék végső formájukat. Újdonság, hogy idén erőteljesebben megjelenítettük a helyezések színeit, amelyek közül a második helyezettnek járó díj serlege nem ezüst, hanem platinaborítású. Ennek oka, hogy az ezüsttel ellentétben ez nem oxidálódik.”

A legnagyobb természetesen az első helyezettnek járó kupa: ez 53 centiméter magas és 3 kilót nyom. A konstruktőri diadalért járó tál kicsit kisebb, 52 cm átmérőjű, de nehezebb, négy kilós. Díszítésükhöz 18 karátos aranyat is felhasználnak, mely a felvitelkor még csokibarna, csak később nyeri el jellegzetes színét. “A minta a magyar népművészet hagyományiból merített, de minden évben más motívummal, mint a megelőző esztendőkben” – mondta el a dizájnról a szakember.

Másolat nem készül belőlük, ezért mi is csak óvatosan fogtuk meg a győztesnek járó serleget. Relatíve könnyű súlya miatt egyébként nem fogja bizonytalanul az ember, nem akar kicsúszni a kézből. Biztos, ami biztos, a tetejére is ráfogtunk, bár a fedőt azért leragasztják a manufaktúrában. Dobálni azért nem mertük, mint Lewis Hamilton szokta tenni.

Dr. Simon Attila a Vezessnek elárulta, a Herendi rendszeresen készít a csapatok megrendelésére replikatrófeákat is. A legtöbb istállónál ugyanis a győztes trófeát elteszik saját gyűjteményükbe, azt a versenyző nem viheti haza – csak az utánzatot. “Az a különbség, hogy a váza egy meghatározott pontjára ráírják, hogy replica. Ilyenkor a jogtulajdonos beleegyezését is kérni kell, mert például a Hungaroring pályarajza is védelem alatt áll.”

A trófeákat a Magyar Nagydíjra – és minden futamra – speciális Louis Vuitton-táskákban szállítják. Ehhez a Herendi közreműködése is kell: a táskakészítők már hónapokkal ezelőtt megkapták a festetlen, kidolgozatlan vázaformát, hogy idejében elkészíthessék a tökéletesen passzoló trófeahordozót. Sajnos ezek a táskák nem voltak jelen a helyszínen, de nem kell sokat várni, hogy lássuk őket.

A Herendi Porcelánmanufaktúra és a Magyar Nagydíj együttműködése 2006-ban kezdődött. Az első ilyen díjakra a budai látkép került fel. Azóta voltak kihagyott futamok, de 2023 óta megszakítás nélkül porcelánt kapnak az F1 mogyoródi dobogósai.