A Ferrari még a téli tesztelésen küldte először pályára innovatív, átforduló hátsó szárnyát, melyet aztán Kínában is kipróbáltak szabadedzésen, de végül csak Miamiban vetettek be versenykörülmények között. Ugyanakkor állt elő a saját verziójával a Red Bull is, mely a hasonlóság ellenére saját ötletből született, ők is már 2025 novembere óta dolgoztak rajta.

A különleges szárnyak ugyanakkor nem problémamentesek, a Red Bullnál pedig egyenesen balesetveszélyesnek bizonyultak, hiszen Max Verstappen az Osztrák Nagydíj időmérőjén, maja a múlt vasárnapi Brit Nagydíjon is azért csúszott ki, mert a légterelő nem záródott rendesen.

A Red Bull – melynek főnöke, Laurent Mekies Silverstone-ban azt mondta, a két meghibásodás oka eltérő lehetett – belső vizsgálatot folytat a problémák felderítésére és kiküszöbölésére (de kár a koncepció ejtése sem kizárt), azonban Verstappen második bukása után már a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) sem marad tétlen.

A Motorsport.com értesülése szerint a felügyelőszervezet mind a Ferraritól, mind a Red Bulltól részletes tájékoztatást kért az átforduló hátsó szárnyakról, hogy tisztán láthassanak annak biztonságosságát illetően, különös tekintettel arra, hogy az előírt 4 tizedmásodperc alatt visszacsukódni, biztosítva ezzel a leszorítóerőt.

Az FIA a csapatoktól kapott információk birtokában dönt majd arról, mi legyen az ilyen jellegű szárnyakkal – szélsőséges esetben akár be is tilthatják egyik vagy mindkét csapat megoldását, akár általában a koncepciót, biztonsági célú szabályváltoztatás esetén egyeztetésre, a csaptok szvazatára sincs szükség.

Az FIA vizsgálta és döntése nem pusztán a Ferrarit és a Red Bullt érintheti, ugyanis több csapat is dolgozik a maga hasonló megoldásán, a McLaren már Ausztriába elvitte a saját verzióját, ám zt végül még szabadedzésen sem küldték pályára.