Miközben öt év alatt 5-ről közel 25 százalékra nőtt a tisztán elektromos új autók globális piaci részesedése (és már Magyarországon is eléri a 10%-ot), ezek széles körű, gyors elterjedése több piacon is korlátokba ütközik a magas vételár, a töltőinfrastruktúra hiányosságai, a korlátozott állami támogatások vagy egyszerűen az eltérő felhasználói igények és preferenciák miatt.

A Geely véleménye szerint nem a tisztán elektromos hajtás az egyetlen üdvözítő megoldás. A tengeri szállításban, a nehéz-tehergépjárműveknél vagy akár a repülésben, ahol a hatótáv és a súly kritikus tényezők, egyelőre valóban nehéz elképzelni, hogy az elektromos hajtás teljes mértékben kiváltsa a belső égésű motorokat.

A közleményében a kínai márka rámutat 30 milliárd dollárt fordított az alternatív hajtások területét érintő kutatás-fejlesztésre, köztük a zöldmetanolra épülő hajtásokra. A zöldmetanol egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású, megújuló forrásokból, biomasszából, illetve leválasztott szén-dioxid és zöldhidrogén felhasználásával előállítható tisztán égő üzemanyag.

Használatával a szén-dioxid-kibocsátás akár 90, a nitrogén-oxid-kibocsátás pedig 60–80 százalékkal csökkenthető, mivel a teljes életciklus során a felhasznált és a kibocsátott szén-dioxid mennyisége közel egyensúlyba hozható. További előnye, hogy a zöldmetanol hagyományos üzemanyagokkal is keverhető, így segítheti a közlekedési szektort a fokozatos dekarbonizációban, egyes régiókban pedig kifejezetten olcsó alternatívának számít a gázolajjal szemben.

Az infrastruktúra kialakítása mindeközben nem igényel teljesen új hálózatot: a meglévő hagyományos töltőállomások viszonylag alacsony, hozzávetőlegesen 7300 dollár (2,3 millió forint) üzemanyagtartályonkénti beruházással alakíthatók át metanoltöltő állomásokká.

A Geely jelenleg is egy teljes körű zöldmetanol-ökoszisztéma kiépítésén dolgozik, amely a szén-dioxid leválasztásától és a metanol előállításától egészen a járművekben történő felhasználásig lefedi a teljes értékláncot.