Vitézy Dávid közlekedési miniszter korábban megígérte a gyorshajtás elleni hatékonyabb ellenőrzést és szigorúbb büntetéseket, a KRESZ teljes megújításával így szigorúbb büntetések is jöhetnek Magyarországon.

Jelenleg a KRESZ átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedéscsomag előkészítésén dolgozunk. Ennek részeként véglegesítés alatt áll egy társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy a közlekedésbiztonságot javító intézkedések minél hamarabb bevezethetők legyenek. A kérdőív több, a közúti közlekedés biztonságát érintő lehetséges intézkedést vizsgál, köztük olyan megoldásokat is, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek”

– válaszolta a Hvg-nek a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM). A minisztériumtól megkérdezték azt is, hogy az átlagsebesség-mérés bevezetése is szerepel-e a tervekben. A tárca szerint a beérkező észrevételek és vélemények feldolgozását követően ezek figyelembevételével véglegesítik a javasolt szabályozási tartalmat, ezért a gyorshajtás szankcionálásával, az átlagsebesség-méréssel vagy más közlekedésbiztonsági intézkedésekkel kapcsolatos konkrét döntések még nem születtek.

Az átlagsebesség-mérés lényege, hogy a rendszer két vagy több, egymástól ismert távolságra lévő ellenőrzési ponton rögzíti, hogy a jármű mikor halad át. Az így mért idő különbségéből, valamint a pontok közötti távolság alapján számítja ki az adott szakaszra vonatkozó átlagsebességet. A nemzetközi tapasztalatok szerint az átlagsebesség-mérést megvalósító sebesség-ellenőrző rendszerek bevezetését követően a teljes forgalom kevesebb mint egy százaléka lépi át a maximális sebességet.