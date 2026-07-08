A második negyedévben megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíja 58 500 forint volt a személyautók körében, ami 12 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában tapasztalt 66 500 forintos szinttől. Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint a szerződések több mint felét négy biztosítónál kötötték az ügyfelek ebben az időszakban.

Településtípusok tekintetében igen jelentős az eltérés az átlagdíjakban: míg a fővárosban az elmúlt negyedévben átlagosan 82 800 forintba került a személyautók kötelezője, a vidéki üzembentartók átlagosan 54 300 forintot fizettek. Mindkét csoportban azonos, 12 százalék körüli mértékben csökkent a díjak szintje.

A jelenlegi nyomott díjak élénk piaci versenyt jeleznek, melyben a legtöbb szerződést az Allianz, az Union, a K&H és az Uniqa szerezte meg: e négy társaságnál kötötték az összes kötelező biztosítás 58 százalékát.

Az MNB adatai szerint a kárráfordítás az első negyedévben 11,8 százalékkal nőtt, vagyis a jelentős piaci verseny ellenére a költségek növekedése a következő negyedévekben már a díjak emelésére késztetheti a biztosítókat.