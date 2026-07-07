„Na drágáim…, úgy látszik, bejött nektek a Ganxsta életérzés. A Ganxsta Edition Qashqai modelleket rendesen megrohamoztátok” – írja Instagram-oldalán a Nissan márka magyar reklámarcaként Zana Zoltán, művésznevén Ganxsta Döglégy Zolee. Stohl Andrással párban szexista botránnyal és importőri bocsánatkéréssel színesített kampánnyal közel akkor indult a japán SUV-ok reklámozása a részéről, amikor kezdték leuralni a képernyőt a frissen érkezett kínaiak akciói.

Márkánként százmilliós kampányokkal léptek be a magyar piacra, és ami ennél is sokkal fontosabb: korábban nem látott árakkal csábították a magyar vásárlójelölteket a magánszemélyektől a flottásokig egyaránt. A külpolitikai szakértő ugyan megvilágította a Vezess olvasóinak, hogy mit és miért csinál a kínai diktátor ezekkel az autókkal Magyarországon, ám a vevők felől nézve jót tettek a piacnak. Elkezdték leszorítani az ügyfeleiken régóta zsákszámra pénzt kereső, nagy múltú márkák termékeinek az alapárait, leginkább a SUV-okét. Most már ott tartunk, hogy kilencmillió forint alatt kínál új középkategóriás szabadidő-autót a magyar piac, de ugyanennél a márkánál 8 milliótól kínálták a készletes autókat. Hogy valójában mennyi darab autó hevert készleten országszerte, nem tudjuk, a szalonokba viszont sokakat bevonzhatott ez a kampány. A többi az értékesítők dolga.

Rég vártuk ennyire a Datahouse részletes statisztikáit az aktuális év első feléről, most megmutatjuk, mivé alakult a 2026-ra már szőnyegbombázássá duzzadó rengeteg akció közepette a modellek és márkák 20-as sorrendje.

Ne szépítsük tovább: az volt a kérdés, mennyire tarolták le a kínaiak a magyar autópiacot?

„Az asszony is akkor érezte igazán” – mondja Stohl András az egyik félresikerült reklámban. Nagyon eltérő, ki, mire használja a hírességeket:

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A modellek 20-as toplistája

A kínaiak megjelenése előtt nagyjából egy évtizeddel a Suzuki Vitara állt az értékesítési lista élére, majd pár esztendőre rá az S-Cross nevű testvére rendezkedett be a dobogó legtetején. A Nissan – és mások – mellett természetesen az esztergomi gyártóbázissal kapásból előnnyel induló Suzuki is reagált a kínai kihívásra, ők a színészettől nemrég visszavonult Csuja Imrére épülő kisfilmek sorozatával próbálják folyamatosan a termékeikre irányítani a figyelmet.

Szubjektív benyomásunkat két AI-platform gyűjtése is megerősítette, miszerint a kínai márkák, majd a Nissan, aztán a Suzuki öntötte a legtöbb reklámot és akciót a magyar vevőjelöltekre idén, mindkét megkérdezett chatbot szerint ebben a sorrendben.

A tengernyi elköltött reklámforint és a látványos akciók ellenére 2026 első felében még sincs kínai modell a top 20-ban. Pedig szépen hízott az új autók értékesítése, összesen 74 905 új személyautó állt forgalomba, ami 8793 darab járművel, 13,3 százalékkal magasabb 2025 azonos időszakának adataitól.

Magasan a legtöbb forgalomba helyezéssel első a Nissan Qashqai (akciós alapár: 8,99 millió forint), a többieknél csendesebben besurrant a második helyre a VW-konszern kelet-európai örök ásza, a Skoda Octavia (akciós alapár: 9,45 millió forint), ezúttal a Suzuki S-Cross (akciós alapár: 7,92 millió forint) a harmadik.

Modell Forgalomba helyezések száma, 2026 első félév (darab) 1. Nissan Qashqai 5123 2. Skoda Octavia 3540 3. Suzuki S-Cross 2965 4. Suzuki Vitara 2438 5. Toyota Yaris Cross 1789 6. Toyota Corolla 1728 7. Hyundai Tucson 1726 8. Kia Sportage 1336 9. Toyota C-HR 1221 10. Ford Kuga 1109

Az MG öt éve kezdett új személyautókat forgalmazni nálunk egyből országos hálózattal, a BYD is itt van már három esztendeje, az Omoda/Jaecoo páros 2024-től árulja a portékáit, a Chery régiós igazgatója tavaly nyáron ígért Porsche-szintet és 42 új modellt a Vezessnek adott interjújában, a Geely hajói pedig 2026 elejétől pakolták le gigantikus óceánjáróikról a Magyarországra szánt SUV-okat. Ezzel itt vannak a legkomolyabb hódítók.

A kínaiak büszkén feliratozott óriási hajószörnyei és az áru, amit Európába hoznak:



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A Geely-t leszámítva 8-10 kínai márka (az imént említettek mellett vannak más belépők is) hazai szalonjaiban lehetett rendelni már tavaly új autót, 2-3 hónapos szállítási idővel számítva az elmúlt 6-8 hónapban lekötött járművek álltak forgalomba idén.

Sokak számára talán meglepő lehet, hogy a top 10 után a 11-20-ik helyre sem fért be egy szem kínai modell sem, bármennyi pénzt is költöttek reklámra.

Modell Forgalomba helyezések száma, 2026 első félév (darab) 11. Dacia Duster 1080 12. Skoda Kodiaq 1077 13. Volkswagen T-Roc 1055 14. Skoda Superb 984 15. Ford Tourneo Custom 918 16. Nissan X-Trail 860 17. Volkswagen Golf 852 18. Toyota Corolla Cross 823 19. Toyota Aygo 783 20. Ford Puma 750

A top 20-ban öt Toyota-logós személyautó sorakozik, három-három Skoda és Ford, két-két Nissan, Suzuki, Skoda és Volkswagen, valamint egy-egy Hyundai, Kia és Dacia.

Ezt a mondatot öt éve is leírhattuk volna, meg tíz éve és tizenöt éve is hasonló volt a helyzet.

Természetesen van nyoma a látványos kínai ambícióknak

“Több kínai márka megkeresett az elmúlt időszakban, hogy a GÉMOSZ elnökeként segítsek nekik tájékozódni Közép-Európáról. Ezek száz százalékban állami autógyárak, amelyek először megszerezték a nyugati márkáktól a know-how-t, majd megkapták fentről az ukázt, hogy ezt pénzzé kell tenni Európában. Nagypályás cégek ezek, a topon vannak” – mesélte a Vezessnek Gablini Gábor még 2022-ben, amikor kétrészes cikksorozatot írtunk a már akkor egyértelmű kínai törekvésekről.

“Kimeríthetetlen tőkével” Érdemes ma ismét elolvasni, hogy milyen előrejelzéseket adott a három legnagyobb importőr szerkesztőségünknek négy éve, mennyi százalékosra lőtték be a kínai térhódítását a magyar autópiacon, és kiket jósoltak 2026-ra nyertesnek, és kit vesztesnek.

2026 első felének legnagyobb újdonsága a magyar újautó-piac márkalistáján, hogy lecsúszott a dobogóról a Suzuki, minden idők legtöbbszörös győztese. Magabiztosan első 2026-ban a Toyota, emlékezzünk, mit írtunk pár bekezdéssel korábban, egyedüliként nekik szerepel öt modelljük a legnépszerűbb húszas mezőnyben. A második legtöbb új személyautót a Skoda állította forgalomba, a harmadik helyig emelkedett a Nissan a piacgyilkosnak szánt árazású Qahqainak köszönhetően.

Egyetlen kínai budget-márka sincs a top 10-ben, ott van ellenben két jóval drágább termékeket kínáló német prémiummárka, a BMW és a Mercedes. Előbbi különösen optimista lehet, hiszen a debreceni gyárából kigördülő járművek egy részének a regisztrációja igazából most kezdi el hízlalni a statisztikáikat.

Márka Forgalomba helyezések száma, 2026 első félév (darab) 1. Toyota 8110 2. Skoda 7387 3. Nissan 6784 4. Suzuki 6207 5. Volkswagen 5131 6. BMW 3909 7. Ford 3801 8. Kia 3146 9. Hyundai 2999 10. Mercedes 2854

Az autóipari szereplők egy része eleinte az MG-t gondolta a magyar piac lehetséges legerősebb kínai versenyzőjének, majd megtelepedése után a BYD nyíltan kezdte ambicionálta a legyőzésüket.

2026 első felének a statisztikái szerint immár többszereplőssé szélesedett a kínaiak külön versenye: a márkalista 11-én helyén a BYD áll idén, 14-ik a Chery, 18-ik az MG és 20-ik az Omoda. Vagyis négy márka szerepel a 11-20. hely között a forgalomba helyezéseknél.

Együttes piaci részesedésük 8,24 százalék, ettől a Toyota, a Skoda és a Nissan külön-külön, egymagában is erősebb. Továbbra is kérdés persze, meddig képesek tovább növekedni, mikor érik el ezek a márkák a magyar piacon azt a szintet, ahol nagyjából stabilizálódnak. Közben ne hagyjuk figyelmen kívül azt az erős állítást, amit egyes kínai cégvezetők állítanak saját országuk márkáiról: egy részük pár éven belül eltűnik Európából, akár meg is szűnhet.

Márka Forgalomba helyezések száma, 2026 első félév (darab) 11. BYD 2126 12. Dacia 2048 13. Audi 1904 14. Chery 1898 15. Opel 1568 16. Renault 1545 17. Volvo 1229 18. MG 1160 19. Peugeot 1094 20. Omoda 990

A Magyarországon egykor a mainál nagyobb számban vásárolt olasz és francia márkák helyére a két dél-koreai brand állt be egykor (évek óta stabil top 10-es szereplők), újabban a kínaiak nehezítik a visszatérésüket a tízes élmezőny közelébe. A Renault 16-ik idén a márkalistán, a Peugeot 19-ik.

A globális kudarcok ellenére meglepőnek tűnő változás, hogy 2026 első felében kiesett a top 20-ból a Tesla, amely 18,5 százalékos mínuszban zárta az év első felét a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Új Citroenből is többet helyeztek forgalomba 2026-ban, mint új Teslát.

„Érdemi árcsökkenés egyelőre nem várható” Több márka szó szerint közölte az elmúlt hónapokban, hogy a forint euróhoz képesti erősödése miatt árat csökkent, a Magyar Gépjűrműimportőrök Egyesületének (MGE) a félévet értékelő közleménye szerint az év második felére stabilizálódhat a helyzet. Az MGE szerint “a növekedést elsősorban a vállalati beszerzések élénkülése, valamint a lakossági kereslet fokozatos erősödése támogatta. A második negyedév (38 446 darab, +15,8 százalék) az elsőnél (36 459 darab, +10,8 százalék) is dinamikusabban teljesített, ami a piac erősödő lendületére utal a félév végére. Az elmúlt hónapokban a forint euróval szembeni mozgása továbbra is meghatározza a piaci hangulatot. Amennyiben az árfolyam a második félévben is kiszámítható marad, az kiegyensúlyozottabb árkörnyezetet eredményezhet az autópiacon is. Bár ez pozitív fejlemény a vásárlók számára, érdemi árcsökkenés egyelőre nem várható, ezért sokan már most is aktívan keresik a megfelelő ajánlatokat.”

Mi a helyzet az új villanyautóknál?

A Tesla visszaesése különösen fájdalmas lehet nekik onnan nézve, hogy 2026 első felében 43,5 százalékkal több új tisztán elektromos személyautó állt forgalomba Magyarországon, mint 2025 azonos időszakában. Közel sem ekkora a növekedés, ha azt nézzük, mekkora szelet ez a teljes tortát vizsgálva. 2025 egészében 8,5 százalék volt a villanyautók részaránya, 2026 első felében 10,1 százalék.

Éves vagy féléves statisztikát nézve ezzel idén lépte át először a 10 százalékot a villanyautók aránya az új személyautók forgalomba helyezéseinél. Ugyanakkor ez még mindig jelentős elmaradás a közel dupla ekkora uniós átlaghoz képest.

Az öt legnagyobb számban forgalomba helyezett elektromos autó listáját még a Tesla vezeti, mögötte viszont a különféle BYD-k tapossák egymás sarkát. A stabilan piacvezető Model Y (636 darab) után az Atto 2 jön (449), majd a Dolphin Surf (353), aztán az Atto 3 (291) és a Sealion 7 (258).

Más márka terméke nem tudott beleszólni a versenybe 2026 első felében, ebben az erős hat hónapban a villanyautó-piac bővülésének a hátterében az MGE szerint “továbbra is az állami támogatások, a vállalati flottavásárlások és az egyre szélesebb modellkínálat áll”.