Rolleren egykerekező fiú gurul be a képbe balról, majd a háta mögül magasabb sebességgel érkezik a társa, aki valamin elcsúszik. Fekve marad a teste a földön, közben újabb rolleres és kerékpáros fiúk érkeznek, lassítanak, majd körbe állják mozdulatlan társukat.

Ennyit látni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség szerdán közzétett videóján, amihez hozzáfűzték, az elesett fiú súlyos és életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrök szerint a kamasz szabálytalanul közlekedett és nem használt védőfelszerelést.

„A vakmerő mutatványok gyakorlásától, mint az egykerekezés, kérjük, hogy tartózkodjatok” – üzenték az egyenruhások, és megkértek a rollerrel közlekedőket, hogy a saját biztonságuk érdekében viseljenek legalább bukósisakot, és tartsák be a közlekedési szabályokat.

Üzentek a szülőknek is: gyermekeiket akkor engedjék rollerrel közlekedni, ha azok ismerik és betartják az alapvető közlekedési szabályokat, plusz hajlandók bukósisakot viselni.

Egyre több a hasonló hír, ezért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) segítségével most nyolc életkor-kategóriára bontva mutatja be a Vezess, hogy miként változott 2025-re a közlekedési balesetben megsérültek száma 2021-hez képest. A kategóriákat a statisztikai hivatal határozta meg, négy közülük a kiskorúak adatait közli.

Nincs olyan korcsoport a 18 év alattiaknál, ahol javult volna a helyzet

A rendőrségi közleményekben és a sajtóban szaporodó rolleres sztorik ellenére a KSH adatai egyértelműen mutatják, hogy nem lehet kizárólag az elmúlt években elterjedt mikromobilitási eszközökre fogni a kiskorúak közlekedési sérüléseit. A statisztikai hivatal legelső kategóriájába a 0-6 év közötti gyermekek tartoznak, akiknek a meghatározó többsége nem használ motoros rollert vagy elektromos kerékpárt, mégis romlott a helyzet ebben a korcsoportban is.

Összesen 413 hat év alatti gyermek sérült meg közlekedési balesetben 2025-ben, ezzel szemben 393-an öt évvel ezelőtt. Sajnos nem kivétel a növekedés, a Vezess kérésére összeállított adatsorok szerint mindegyik korcsoportban romlott a helyzet a kiskorúaknál.

Életkor-kategória (év) Közlekedési balesetben megsérültek száma 2025-ben Közlekedési balesetben megsérültek száma 2021-ben 6 év alatt 413 395 6-9 402 356 10-14 793 589 15-17 874 610

„A 10-14 év közöttiek a legveszélyeztetettebbek” – mondta Dávid Mónika alezredes az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) épületében egy csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón. A KSH szerint itt a második legmagasabb a sérülésszám, és a második a sorban az emelkedés mértéke is. A leginkább a 15-17 évesek statisztikái romlottak 2025-re 2021-hez képest.

Dávid Mónika szerint a legtöbb gyerekbaleset nyáron történik, az iskolai szünet elindulásával szaporodik a számuk. „Szó szerint bárhol előfordulhatnak a közlekedésben, nagyon felpörögnek, nyáron még inkább figyelni kell rájuk.” A roller-, és kerékpárhasználatuk alkalmával gyakran nem adják meg az elsőbbséget, nem is jelzik azt, gyakran pedig egymással is összeakadnak az alezredes szerint.

A fiatal felnőtteknél is rosszabb a tavalyi adatsor a korábbinál

A már személyautót is vezető 18-20 év közötti korosztályban is érdemi romlást mutatnak a balesetes sérülésszámok, míg ezzel szemben minimális – de szintén kedvezőtlen – a változás a 21-24 év közötti fiatal felnőtteknél.

Életkor-kategória (év) Közlekedési balesetben megsérültek száma 2025-ben Közlekedési balesetben megsérültek száma 2021-ben 18-20 1209 1043 21-24 1536 1512 25-64 11 303 11 823 65 év felettiek 3024 2806

Innentől felfelé haladva már csak két életkori kategóriát használ a statisztikai hivatal, a nyolcból az egyetlen, amelyben csökkenést mutatnak a számok a 25 és 64 év közöttiek. A nyugdíjaskorban balesetet és sérülést szenvedett időseknél szintén romlott a helyzet 2025-re az öt évvel ezelőttihez képest.

Új jelenség: hajnalban fognak ittas vezetőket „Júniusban három „fekete hétvége” is történt az utakon, amikor néhány nap alatt 18 közlekedési balesetben 31-en vesztették életüket” – ezzel a felütéssel tartotta sajtótájékoztatóját a rendőrség csütörtök délelőtt. A 12-14-i hétvégén 7 halálos balesetben 14-en veszítették az életüket, a 19-21. közötti napokon 6 balesetben 8-an, míg a 26-28-i hétvégén 5 balesetben 9-en haltak meg az ORFK közlése szerint, és ezek csak a hétvégék. Az előzetes vizsgálati eredmények szerint a kánikula hatása is benne van a tragédiákban, a konkrét szabályszegések között az elsőbbségadási kötelezettség megszegését, az előírt követési távolság negligálását nevezte meg az alezredes, de volt gyorshajtás és a szemközti sávba áttérés is az okok között. Szerinte új jelenség, hogy míg korábban főleg az esti órákban fogtak a rendőrök ittas vezetőket, a nyáron hajnalban és reggel többen akadnak fenn az alkoholszondán. Ennek okaként az éjszakai italozásokat nevezte meg.

Mit javasol a rendőrség?

Dávid Mónika szerint a tragédiákban több gyermek is érintett, amivel kapcsolatban a gyerekülés, az ülésmagasító és a biztonsági öv kötelező használatára hívta fel a szülők figyelmét az autós utakkal kapcsolatban.

92,2 százalékban használnak biztonsági övet a magyar járművezetők a rendőrség legfrissebb adatai szerint. Első ránézésre magas számnak tűnhet, ha ennyien tartanák be az elsőbbségadás szabályait (legfőbb baleseti ok nálunk) vagy a sebességhatárokat (átlépésük a második számú balesetokozó), máris sokkal kevesebb helyre kellene szirénázva száguldani a mentőknek.

A hazai 92,2 százalékos arány valójában átlag alattinak számít az Európai Unióban, az ORFK szerint „a legfejlettebb közúti közlekedésbiztonsággal rendelkező európai országok tekintetében ez az arány 96,5 és 99,2 százalék között mozog”.

Ennél is sokkal kedvezőtlenebb tény, hogy a személysérüléses közúti közlekedési balesetben (a nyolc napon túl gyógyulókat vesszük ide) megsérültek 11 százaléka nem használta az övét 2024-ben Magyarországon. A közlekedési balesetben elhunyt személyeknek pedig a 21 százaléka nem csatolta be magát tavalyelőtt, miközben évtizedek óta senki nem vitathatja a biztonsági öv életmentő szerepét.

A nyáron többet kerékpározó és rollerező gyerekekkel kapcsolatban szintén a szülők felelősségét hangsúlyozta az alezredes, az ő feladatuk sisakot, de akár könyék-, és térdvédőt adni a gyerekekre, akiket nekik kell megtanítani a szabályos és biztonságos közlekedés alapjaira.