Újjáéleszti és még idén újra megrendezi legendás kalandtúráját a Land Rover, amiről a videót megtaláljátok a cikkben lejjebb. Az egykori Camel Trophy utódának örömére született a Trophy Edition, amelyet a 110-es modellként, a középső hosszúsággal teszteltünk. Biztosan nem tetszik mindenkinek és ára is jócskán megszűri a vevőkört, de nagyon kevés autó létezik ennyire erős karakterrel és kisugárzással.

Külső

Egészen új korszakban kellett újjászületnie az 1948 és 2016 között gyártott ős-Defender örökösének, amire a tavaly kirúgott Gerry McGovern fődizájner vezetésével egészen mesteri megoldást találtak a Land Rover formatervezői. Bár az L663 kódjelű Defender hat éve velünk van, cseppet sem ráncosodott meg, ami a formaterv kivételes minőségét igazolja. Ebben az i3-as BMW-re hasonlít.

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Karaktere nem csúszik át arrogánsba, de magabiztos kiállású autó. Mivel a nappali menetfény fénykarikája úgy hat, mintha az első fényszórókba behúznák a motorházfedelet, a morcosítás is adott. Jól hozza a család védelmezője figurát, a testőrt, akit nem azért fizetünk, hogy puszi-pacsi lespannoljon mindenkivel.

4758 mm a 110-es hossza, ami jó 40 centivel van a 90-es 4323 millimétere felett. A nyolc üléssel is rendelhető 130-as méreteivel a BMW X7 és a Mercedes GLS felett mozog, hossza 5358 mm. A szélesség 1996 mm, a magasság acélrugóval 1967 mm lenne, itt a légrugózás miatt beállításfüggő.

Kétféle színben rendelhető a Trophy Edition, a Camel Trophy kalandtúrákat idéző modell. A jellegzetes zöldön (Keswick Green) kívül ez a Deep Sandglow Yellow nevű sárga érhető el ehhez a sorozathoz, amihez fényes feketére fújt, 20-as felnik tartoznak. A karosszériára 1 776 000 forintért matt védőfólia rendelhető az autó színében.

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A 110-es hossza 4758 mm, szélessége 1996 mm, a magasság acélrugóval 1967 mm lenne, itt a légrugózás miatt beállításfüggő. Az újraéledő kalandtúrához kötődő Trophy Edition egyik színe a Deep Sandglow Yellow, a másik a Keswick Green

A külső ládikó labilis fedelével, nehézkesen használható zárjával gagyi benyomást keltett, de ez a tétel nem a Trophy Edition sajtja, ugyanúgy elérhető a többi verzióhoz, mint a kivezetett szívónyílás, amit a bal első tetőoszlop mentén felfutó fekete borítás rejt.

Sajnos a tetőre való feljutást segítő létra sem hatott elég masszívnak, szemben a világvégére is felkészített csomagtartó vázzal, amely a tetőre rendelhető.

Kiemelkedő a 168 kilogrammos menet közbeni terhelhetőség, míg állva már kereken három mázsával terhelhető. Egy egész család kempingezhet fent a tetősátorban. Sajnos a rácsozás majdnem teljesen elveszi a tolótető örömét, nem csak azért, mert a keresztlécek belelógnak az égre nyitott ablakba, hanem a szélzaj miatt, amit elhúzott tolótetővel hallunk.

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Menet közben 168 kg a terhelhetősége, ami kiváló, megállva 300 kg. Egy egész család alhat a tetősátorban

Belső

Puritán hangulatú, funkcionális, hangsúlyozottan nem luxusterepjárós a belső tér, szemben egy hasonló árban konfigurált Range Rover Velarral. Ezt hangsúlyozza az ajtókárpit csavaros rögzítése.

Immár 13,1” a belső érintőképernyő képátlója. Az információk egy része az óracsoporton, egy része itt jelenik meg és opcióként a tesztautó szélvédőre vetített kijelzőt is kapott 599 000 forintért, hasonlóan igényes grafikával és információban gazdag megjelenítéssel.

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Sok rakodóhelyet találunk, a két első fotel között a könyöklő alatt óriási tárolóhelyet kapunk két fokozatban állítható hűtéssel. Ha már hűtés: rendelhető távirányítóval vagy időzítéssel indítható előmelegítés, akár 16 napra előre megadva azt az időpontot, amire előklimatizálhatjuk a belső teret.

Nagyon kevés ennyire átgondolt családi autó létezik, amit olyan apróságok mutatnak meg, mint a hátsó ajtókhoz rendelhető fellépő, hogy kisgyermekek is egyedül beszállhassanak. A második sorban alapesetben fix az üléspad, de a 7 üléses kivitellel csúsztatható lenne. Az első sori pótülés csak a rövid 90-eshez rendelhető, a 110-es első sora nem lehet háromszemélyes.

Hátul is van bőven elég kütyütöltési lehetőség a két USB C-s aljzattal és 57 000 forintért a csomagtér oldalfalába 230 voltos konnektor is rendelhető. A háttámlaosztás üléskonfigurációtól függően lehet 40:60 vagy mint a tesztautóban, a sokkal praktikusabb 40:20:40 arányú.

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Óriási tárolóhelyet kapunk a könyöklő alatt két fokozatban állítható hűtéssel. Fedele tálcaként hátrahajtható

A csomagtartó a tesztelt ötszemélyesben 786-1875 literes, a három üléssorosban teljes létszámmal 160, két üléssorral 743, mindkét üléssort lehajtva 1826 liternyi a tér a német VDA-norma alapján, ami a mérvadó mérési módszer. Szinte egy síkban van a csomagtér aljával a küszöb, ez nagyon kényelmes.

Dizájnokból ragaszkodtak a tervezők a külső pótkerékhez, amivel elég sok a macera, bár terepen biztosan egyszerűbb így kereket cserélni, mint alulról előhalászni. Az ajtót terhelő pótkerék miatt nem jött szóba felfelé nyíló ajtó, így viszont rengeteg helyet és némi erőt igényel a kitárása.

A derék konstruktőr próbálták erősebb határolással megakadályozni, hogy a ferdén álló autóban az ajtó rád csukódjon, amíg rámolsz, de ezen még volna mit csiszolni, lásd itt.
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Hasznos a 40:20:40-ees háttámlaosztás és a felhajtható ülőlap, amivel sík a bővített csomagtér. A tesztelt ötszemélyesé 786-1875 literes

Az viszont megható figyelmesség, hogy a tolatókamera képén megjelenik egy jelzés, hogy az akadálytól milyen távolságra megállva tudod még kitárni az ajtaját, amelyhez szervo ajtózárás is elérhető.

Technika

Mára a tömeggyártók vagy szebb szóval volumenmárkák majdnem mindenben behozták a prémiummárkákat, ami a technikát illeti. Változó szelepvezérléses, több vezérműtengelyes motor, összkerékkormányzás, négykerék-hajtás, feltöltés, a legtöbb megoldás megtalálható közepes árfekvésű autókban is.

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Igényes az önhordó terepjáró aluváza. Önsúlya 2361 és 2431 kg között mozog, a lemezek alatt a kortárs Discovery nagyon közeli rokona

De a Land Rover Defender tud valamit, amit műszaki oldalról is kiemeli az átlagos autók közül: önhordó karosszériája alumíniumötvözet.

Lemezei alatt ez az autó a Discovery közeli rokona, egy soron készülnek Szlovákiában. A tesztelt Defender önhordó felépítésű, ami jobb adottság a komfortos közúti használathoz, mint a terepen jeleskedő alvázas konstrukció.

Gyártója a légrugózásra is áldozott, amit felár nélkül választhatunk. A légrugózás lehetővé teszi a terheléstől független szintszabályozáson kívül az autó leengedését sztrádán vezetve és felemelését terepen, ami a 90 centis gázlómélységet biztosítja. Az acélrugósé is dicséretes 85 centivel. Sajnos opcióként sincs hozzá négykerék-kormányzás, pedig jól jönne parkoláskor és szűk mélygarázsokban forgolódva.

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1500-on 700 Nm-t ad le a soros hathengeres. Itt a legerősebb verzióban 350 lóerős, de van 200 lóerőre beállított alapváltozata is

A légrugózás legfőbb előnye nem is a rugózási kényelemben rejlik, mert azt acél rugózással is meg lehet csinálni jól, hanem a szintszabályozásban és főleg a hasmagasság állításában. Hasmagassága légrugóval alapszinten 218 mm, ami 293 milliméterig növelhető offroad állásban. Az acélrugós hasmagassága 228 mm.

Alapfelszerelésként a Defendereket négyévszakos gumikkal szállítják, felármentesen választhattok terepgumit is helyettük.

Mindenféle talajra és helyzetre van külön hajtásvezérlés, a gyártó készült többek között saras keréknyomra, homokos, sziklás terepre, fűre is. A Defender az offroad csomag megrendelésével még abban is segít, hogy átkeléshez készülve felmérje a víz mélységét, bár a kijelzőn megjelenő gázolómélységet jobb lenne gázlómélységnek hívni.

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Légrugózással 218-293 mm között állítható a hasmagassága. Az acélrugósé sem rossz, 228 mm

Ez csak elírás, de a menü fordítása helyenként messze méltatlan a Defenderek történelmi jelentőségéhez. A kerékvágás inkább keréknyom és „A sziklás terephez vál. az alacsony tartományt” üzenet egyszerűen kínos egy hat éve piacon lévő autótól. Ez a low range tükörfordítása terepáttétel, felező vagy terepfokozat helyett.

Nagyon komoly arzenál segíti a terepjárást a hajtásrendszerben is, a középső differenciálművön kívül a hátsó is zárható. Elérhető az All Terrain Progress Control egy terepjárásra kifejlesztett tempomat, amivel az autó tartja a beállított sebességet, így gázadás meg fékezés helyett a vezetőnek elég kormányoznia és minden másra figyelnie.

Elöl a tesztelt légrugós modell terepszöge normál magassággal 30,1 fok, a hátsó 37,7, a rámpaszög 22 fok. Felemelve ez a három érték 37,6, 41,9 illetve 27,9 fokra javul. Összehasonlításképp egy átlagos autónak tekinthető Golfé elöl 12,3, hátul 13,2 fok a rámpaszöge pedig 10,6 fok.

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Helyenként méltatlan a fordítás a Defenderek jelentőségéhez. A low range tükörfordításánál jobb a terepáttétel, a felező vagy a terepfokozat

2997 köbcentis a kisegítő hibridrendszerrel takarékosabbá tett dízelmotor. A soros hathengeres erőgép 700 Nm nyomatékot ráz ki magából, amit már 1500-as fordulaton megtesz, majd tart végig 3000-ig. Innen nem sokat kell húzatni a 350 lóerős csúcsteljesítményért, ami 4000-es fordulatszámon mérhető.

Vezető és csomagok nélkül 2361 és 2431 kg között mozog az autó önsúlya, a terhelhetőség tekintélyes, 800 kg feletti az 5 és a 7 ülésesben is. A végsebességet 191 km/óráig engedte el a gyártó, míg a 100-ra gyorsulás 6,4 mp. A vontatási kapacitás 3500 kg öt üléssel és 3495 kg a három üléssorosban, ha elbírja a jogosítványod, mert ilyen nehéz utánfutóval a szerelvény össztömege eléri a 6700/6775 kilogrammot. Még egy fontos szám: a feláras csörlőt 4536 kilós teherre hitelesítette a gyártó.

Videón a a kalandtúra egyik magyar hőse és a Defender Trophy Edition 

Vezetés

Elődje a középkort képviselte, így nem is érdemes összehasonlítani vele, de azt azért említsük meg, hogy itt már a balkormányosban is egészséges az üléshelyzet, nem ülsz túl közel az ajtóoszlophoz. Azonnal otthon érezheted magadat, mert a bal karodnak sem kell helyet keresned, ha a hideg idő miatt épp nem lógatnád ki az ablakon.

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Kiváló az üléshelyzet és az ülés kényelme is, amihez kell, van rendes kapcsoló és nyomógomb a kapitányi hídon

Parkoláskor és terepen is lesz dolgod az autó tekintélyét és súlyát átmérőjével is érzékeltető, jó fogású kormánnyal, amely 2,7-et fordul a két végpont között. Tekerheted eleget, mert a fordulókör túl nagy, átmérője falak között 13,1, járdaszigetek között 12,84 méter.

Ha kikeveredtél az aszfaltdzsungelből igazán méltóságteljesen haladhattok vele a barátságosan csendes, jól szigetelt utastérben. A Defenderrel a közlekedés nem fogja összekuszálni az idegeidet, mert a nagy test magabiztossága és tekintélye megkönnyíti vele az életet.

Nyugodt, békés autó, szerethető a hangulata. Ereje dacára véletlenül sem ösztönöz száguldásra, mert még a légrugós, fejlettebb futóművel is öles oldaldőléssel gurul át a kanyarokon és a gumik tapadási határát is gyorsan eléri.

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Hangulatos a tető oldalablaka hátul

De ha meg kell indulni vagy egy villongást rendezni bőven van benne nyomaték. A 6,4 másodperces gyorsulás meglepően jó egy ekkora autótól és a Defender mozgása nem vészesen mackós. A kormányerők sem teszik nehézkessé, egész más a hangolása, mint a komoly, nehéz terepjáró érzetére a visszafogott kormányrásegítéssel is rájátszó Jeep Grand Cherokee-é.

Soros hathengeres motorja selymesen jár, a nyolcfokozatú, hagyományos automatikus váltó szoftvere harmóniát teremt a hajtásláncban.

A kerekítve 50 milliós tesztautót csak számára egészen enyhe terepen próbáltuk ki, növelhető hasmagassága, a két diffizár, a felező és a fejlett hajtásvezérlés és a Land Rover terepjárós háttere alapján magabiztosan vághat bele a terepezésbe.

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Légrugóval maximum 900 mm a gázlómélység, a szívónyílás kivezetése további tartalékokat ad vízátkeléshez

Költségek

Ezzel a hosszúsággal és a 200 lóerőre beállított sorhatos dízellel 31 198 000 Ft a listaára, a legtöbbe kerülő 110-es Defender az Octa sportmodell 625 lóerővel Black kivitelben 77 993 000 forintért.

A 350 lóerős kisegítő hibrid dízelmotorral és a középső hosszal 35 258 000 Ft a 110-es Defenderek alapára, míg a tesztelt modell, tehát a Trophy Edition listaára mindkét színben 37 643 000 forint. Új korában a tesztautó listaára az extrákkal együtt elérte a 47 510 000 forintot.

A Defender D350 Trophy Edition és vetélytársai – Listaár, forint
Jeep Grand Cherokee 4xe Summit Reserve (PHEV hajtásrendszer, 381 LE) 39 182 000
Land Rover Defender D350 Trophy Edition (350 LE) 37 643 000
Mercedes-Benz G 450d (367+20 LE) 55 541 000
Toyota Land Cruiser Invincible 2.8 D-4D (205 LE) 34 060 000

Aki a hathengeres dízel helyett beéri négyhengeres motorral, a Trophy-t a 2,0 literes négyhengeres benzinessel, konnektorról tölthető akkus hibridként is megveheti, listaáron 38 408 000 forinttól. A garancia 5 évre vagy 150 000 km-ig érvényes.

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Eseménydús életet ígér a terepen és aszfalton is jól mozgó Defender a középső hosszal. Sokféle hobbit kiszolgálhat nagy csomagterével. Fogyasztása a Vezessnél 9-16 liter között mozgott százon

Értékelés

Ára és várható értékvesztése alapján is drága mulatság a Land Rover Defender, de jó mulatság, pláne ezzel a hathengeres dízellel. Nem olyan mozgékony, mint egy X5, de közúton is elemében van, nemcsak terepen lehengerlő. Karakterével és sokoldalúságával is sokat hozzátesz az életedhez ez a hangulatos, jól kitalált családi autó.

Mellette – Ellene
 
  • Erős kisugárzás és karakter
  • Átgondolt, ötletes utastér
  • Simogató hangú és járású sorhatos dízel
  • Jó gyorsulás
  • Finoman működő, jól illesztett aut. váltó
  • 89 literes tank, nagy hatótáv
  • Nyugodt, kényelmes utazóautó
  • Légrugózás választható az acélrugós árában
  • Remek offroad-képességek
  • Hasznos és egyedi opciók, pl. kompresszor SUP felfújására
 
  • Közepes térkihasználás
  • 13,1 méteres fordulókör
  • Árához képest szűkmarkú felszereltség
  • Jelentős súly és fogyasztás
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