Egészen új korszakban kellett újjászületnie az 1948 és 2016 között gyártott ős-Defender örökösének, amire a tavaly kirúgott Gerry McGovern fődizájner vezetésével egészen mesteri megoldást találtak a Land Rover formatervezői. Bár az L663 kódjelű Defender hat éve velünk van, cseppet sem ráncosodott meg, ami a formaterv kivételes minőségét igazolja. Ebben az i3-as BMW-re hasonlít.

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Karaktere nem csúszik át arrogánsba, de magabiztos kiállású autó. Mivel a nappali menetfény fénykarikája úgy hat, mintha az első fényszórókba behúznák a motorházfedelet, a morcosítás is adott. Jól hozza a család védelmezője figurát, a testőrt, akit nem azért fizetünk, hogy puszi-pacsi lespannoljon mindenkivel.

4758 mm a 110-es hossza, ami jó 40 centivel van a 90-es 4323 millimétere felett. A nyolc üléssel is rendelhető 130-as méreteivel a BMW X7 és a Mercedes GLS felett mozog, hossza 5358 mm. A szélesség 1996 mm, a magasság acélrugóval 1967 mm lenne, itt a légrugózás miatt beállításfüggő.

Kétféle színben rendelhető a Trophy Edition, a Camel Trophy kalandtúrákat idéző modell. A jellegzetes zöldön (Keswick Green) kívül ez a Deep Sandglow Yellow nevű sárga érhető el ehhez a sorozathoz, amihez fényes feketére fújt, 20-as felnik tartoznak. A karosszériára 1 776 000 forintért matt védőfólia rendelhető az autó színében.

A külső ládikó labilis fedelével, nehézkesen használható zárjával gagyi benyomást keltett, de ez a tétel nem a Trophy Edition sajtja, ugyanúgy elérhető a többi verzióhoz, mint a kivezetett szívónyílás, amit a bal első tetőoszlop mentén felfutó fekete borítás rejt.

Sajnos a tetőre való feljutást segítő létra sem hatott elég masszívnak, szemben a világvégére is felkészített csomagtartó vázzal, amely a tetőre rendelhető.

Kiemelkedő a 168 kilogrammos menet közbeni terhelhetőség, míg állva már kereken három mázsával terhelhető. Egy egész család kempingezhet fent a tetősátorban. Sajnos a rácsozás majdnem teljesen elveszi a tolótető örömét, nem csak azért, mert a keresztlécek belelógnak az égre nyitott ablakba, hanem a szélzaj miatt, amit elhúzott tolótetővel hallunk.