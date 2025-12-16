Jelenleg a Jaguar teljes újragondolás és átalakulás ellőtt áll, elvileg az összes eddigi modelltől megszabadultak, és teljesen új, radikálisan formabontó irányba indulnak el. A cél a teljes elektromos átállás, ami a mai környezetben nem tűnik a legjobb ötletnek, hiszen a legtöbb prémium márka puhítja ezeket az elképzeléseket, és ilyen-olyan módon adnak még időt a belső égésű erőforrásokanak.

A Jaguar viszont leállt, nincs átmeneti időszak, legalábbis papíron, az európai és amerikai vevőknek. Kína helyzete viszont speciális: ott még szép csendben továbbra is folyik a gyártás, a helyi Chery márkával együttműködve készítik az XEL, XFL és E-Pace modelleket.

Ahogy Tycho de Feijter újságíró kiderítette, ezekkel az utolsó modellekkel eladásaik nem csökkennek, sőt, nőnek.

Májusban a Jaguar mindössze 759 eladást produkált a 30 milliós kínai újautó piacon. Ezt követően folyamatos emelkedés kezdődött: júniusban 1455, júliusban 1566 darab kelt el, augusztusban pedig 1925 darabbal tetőzött az értékesítés. Ezután az eladások enyhén visszaestek – szeptemberben 1866, októberben 1782 darabra –, de még így is jóval a kedvezmények előtti szint felett maradtak.

Ennek oka, hogy a gyártó akár több mint 50 százalékos kedvezménnyel kezdte kínálni ezeket az autókat, ami valóban brutális árzuhanás.

Az XEL az alap XE szedán hosszított változata, hossza 4788 milliméter. Tehát semmiképp sem kisautóról van szó; Kínában egy 250 lóerőre hangolt, kétliteres turbós benzinmotorral szerelik. Korábban a Jaguar átszámítva körülbelül 19 millió forinttól (334 600 jüan) kínálta, ami európai szemmel nézve is elfogadható prémium ár.

Még vonzóbb azonban az autó ára a kedvezmény után, mivel elképesztő, 52,2 százalékkal 9,1 millió forintra csökkent. Ennyiért nálunk, Magyarországon még egy fapados Skoda Octavia 1.5 TSI-t sem nagyon kapni, annak a 115 lóerős változata ugyanis listaáron is magasabb.

A főtervező sorsa A kiárusítási akció mellett egyre érdekesebb hírek, fejlemények keringenek a Jaguar márka körül. A főtervezőt, akit több meg nem erősített forrás szerint elbocsájtottak, valójában nem is rúgta ki. Vagyis nem erősítették meg a távozás hírét. Az Automotive News Europe megkeresésére adott válaszuk szerint “Nem igaz, hogy megszüntettük Gerry McGovern munkaviszonyát, és nem áll szándékunkban tovább kommentálni a találgatásokat.” – ráadásul ez a hivatalos álláspont a hírek felbukkanása után két héttel született meg. Ezzel együtt a cég nem volt hajlandó elárulni, hogy McGovern jelenleg is dolgozik-e a cégnél. Jelenleg Gerry McGovern továbbra is kreatív igazgatóként (Chief Creative Officer) szerepel a Jaguar vezetőségének weboldalán.

Természetesen a hazai és a kínai árak összehasonlítása olyan, mintha az almát hasonlítanánk a körtéhez. Mégis érdekes ez a jelenség, hogy ennyi pénzért bárhol a világon beülhetünk egy új Jaguar volánja mögé.

Az akció vonatkozik a többi modellre is: az XFL, azaz az XF modell hosszított változata, 5130 mm-es hosszával és 250 lóerővel a motorháztető alatt újonnan 13,7 millió forinttól (239 800 CNY) indul, ami 45,5 százalékkal alacsonyabb az eddiginél. A 4,4 méteres E-Pace SUV-ért a kínaiak jelenleg mindössze 148 ezer jüant (-43,9%) fizetnek, azaz kb. 8,5 millió forintot.

Ez a kiárusítás furcsa stratégia, amikor épp a márka újrapozícionálása előtt állnak és magasabb árkategóriát képviselő, elektromos luxusautókkal akarnak életben maradni a piacon, talán tehát nem ördögtől való ötlet megfontolni az egyéni importot Kínából, és venni valamit nulla kilométerrel, valódi Jaguar logóval emlékbe.