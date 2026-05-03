Igazi Darwin-díjas ámokfutót vett fel nemrég egy család ház biztonsági kamerája – adta hírül a Szon.hu. Az eset még április 27-én, hétfőn történt, amikor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében található Kótajban egy sofőr elvesztette az irányítást az Opel Astra felett.

A környék lakói hangos motorzúgásra, majd gumi csikorgásra lettek figyelmesek. Egy fiatal férfi ugyanis eddig tisztázatlan okokból úgy döntött, hogy “elrúgja a gázpedált” a száraz, poros útfelületen, de nem tudta egyenesben tartani a kocsiját, így az megcsúszott, keresztbe fordult, majd bedöntötte egy családi ház kerítését.

A portál értesülései szerint csak a szerencsén múlt, hogy a baleset idején nem tartózkodott otthon az ott élő ötéves kisgyermek, mert éppen óvodában volt. Ha mindez hétvégén vagy a délutáni órákban történik, könnyen tragédiába torkollhatott volna. A baleset idején a ház tulajdonosa éppen aludt, mivel előzőleg éjszakai műszakban dolgozott, így jól megérdemelt pihenését töltötte.

Úgy tudni, hogy az eset után a fiatal férfi elismerte a felelősségét, családja pedig vállalta a kapu helyreállítását és az esetlegesen felmerülő további károk teljes körű megtérítését. A közös megegyezésnek, valamint annak köszönhetően, hogy nem sérült meg senki, végül nem indult büntetőeljárás a száguldozóval szemben.

Remélhetőleg a jövőben senkinek sem támad kedve kertvárosban hasonló produkciók elkövetésére. Az eset jól mutatja, hogy milyen kevés kell ahhoz, hogy egy sofőr elveszítse az irányítását a jármű felett. A kertvárosban emellett azért életveszélyes száguldozni, mert sok a kiszámíthatatlan tényező: gyerekek léphetnek az útra, autók tolatnak ki a kapubeállóból, biciklisek és kutyasétáltatók jelennek meg egyik pillanatról a másikra. A szűk utcák, a parkoló autók és a rosszabb beláthatóság miatt minimális a reakcióidő, nagy sebességnél pedig esély sincs időben megállni. Egyetlen hiba is súlyos balesethez vezethet, ezért a kertváros nem a gyorshajtás terepe, hanem a fokozott figyelemé.