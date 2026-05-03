A Forma-1-es Miami Nagydíj pénteki sprintkvalifikációján a Japán óta bajnoki éllovas Kimi Antonelli a 2. rajkockát szerezte meg a szombati rövid futamra, ám annak rajtjánál csúnyán bergadt, visszaesett.

„Tudtuk, hogy lépéshátrányban leszünk a fejlesztésekkel, hiszen a mieink csak Montrealban érkeznek, de reménykedtünk, hogy azért marad még valami előnyünk a tempóban. Persze olyan rossz rajttal, mint Kimié volt – ami egyáltalán nem az ő hibája – nem egyszerű a helyzet” – mondta a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a brit Sky Sportsnak a verseny után.

A csapat egyik sajtósa a Crash.net-nek külön is beszélt az olasz beragadásáról: „A szabadedzéses akkumulátorproblémája miatt nem tudott rajtszimulációt végezni a sprint előtt, így csak becsléseink voltak a tapadást, a kuplung fogáspontját illetően. Kimi teljesítette a kívánt célokat, úgy tűnik, egyszerűen a célokat tűztük ki rosszul.”

Antonelli teljesítménye ugyanakkor így is hagyott kívánnivalót maga után, hiszen az olasz a rossz rajtot pályaelhagyásokkal tetézte, így a sprint végén 5 másodperces időbüntetéssel a 6. helyre csúszott vissza.

Az időmérőn viszont mindent jóvátett: megszerezte a pole-t a vasárnapi versenyre. A 19 éves pilóta zsinórban harmadik nagydíjas rajtelsőségét húzta be – érdekesség, hogy annak idején Ayrton Senna, valamint Michael Schumcher is sorozatban három-három pole-lal indított. Wolff azért a kvalifikáció után is megkritizálta egy kicsit fiatal versenyzőjét:

„Az első Q3-as köre egészen különleges volt, háromtizedet vagy még többet adott a legközelebbi autónak. Után egy kicsit elbízta magát, de ő egyszerűen ilyen. De már így is javulás, mert korábban simán a falban végezte volna, most viszont csak egy kört szúrt el. De a tempója egyértelmű, jó ezt látni” – kezdte.

„Ahogy tudják, nem egyszerű Kimiben bízni, ugyanúgy hozhat dicsőséget, mint ahogy hülyét is csinálhat belőlünk. Úgy gondolom, az utánpótlás-nevelésünk alapos, elég megnézni az ő pályáját a gokartozástól a Forma-2-ig – a tempója mindig is megvolt, és onnan kell tovább fejlődni, tavaly bele is fért, hogy hibázzon néha. Még van miben javulnia, de a sebességet illetően nincs vele gond” – folytatta az osztrák.

Antonelli a Miami Nagydíj előtt 75 ponttal áll a tabella élén, mögötte 10 pont lemaradással a 2. csapattársa, a hétvégén eddig küszködő, lassú George Russell, míg 55 pontjával a ferraris Charles Leclec a 3. – a monacói a versenyen is ebből a pozícióból rajtol majd.