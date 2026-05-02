Perzselő melegben, 34 Celsius-fokos levegő- és 54 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2026-os szezon negyedik időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Miamiban. A sprintfutam képe alapján a McLarent lehetett favoritnak nevezni, de nem számított esélytelennek egyik topcsapat sem.

Q1

A legrosszabb rajthelyek elkerüléséért vívott csatában hátrányból indult Gabriel Bortoleto. Az Audi-versenyző autója nem állt menetre készen a bokszutca nyitásakor, vélhetően azt a problémát próbálták a szerelők orvosolni, mely a sprinten is felütötte a fejét, és ami miatt kizárták onnan a technikai szabályok megsértéséért.

Bortoleto végül egyetlen mért kört tudott megtenni az edzés legvégén, miközben a topcsapatok pilótái közül George Russellnek (Mercedes) és Oscar Piastrinak (McLaren) is volt izgulnivalója a továbbjutást illetően. Bortoleto végül lassú kört futott, és kiesett, ahogy a két Aston Martin, a két Cadillac és Arvid Lindblad (Racing Bulls) is. Piastri épphogy továbbcsúszott a 16. helyen.

Bortoleto autója a szakasz végén végül vissza sem ért a bokszba, a bal hátsó fék túlmelegedett és kigyulladt, amikor a brazil leparkolt a pálya szélén.

Q2

A sprintet megnyerő Lando Norris nem kezdett jól, első próbálkozása során lecsúszott a pályáról a McLaren britje. Köre akkor sem lett volna érvényes, ha befejezi, a világbajnok azonban inkább visszatért csapatához friss gumikért. Közben a pályán a lépést a Mercedes és a Ferrari diktálta, két tizedmásodpercen belül volt a négy pilóta egymáshoz képest, a többiek azonban már legalább fél másodpercet kaptak.

Norris a többiekétől eltérő ritmusban, teljesen üres pályán futott egy biztonsági kört. Ez nem volt túl erős, aktuálisan a 9. helyre volt elég, de a továbbjutás ezzel is összehozhatónak tűnt, akkora volt a különbség az Alpine-párossal kiegészülő négy topcsapat, valamint a többiek közt.

Végül a kiesők listája nem változott, búcsúzott Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), a két Haas és a két Williams. A szakaszt némi meglepetésre Max Verstappen húzta be a Red Bull-lal.

Q3

Az első felfutások után Andrea Kimi Antonelli a hétvége legjobb körével repítette vissza az élre a Mercedest. Mögötte jelentős hátránnyal, bő három tizeddel következtek az üldözők, de Charles Leclerc (Ferrari), Verstappen és Norris ezredekre voltak egymástól. A másik Mercedesben Russell csak ötödik volt 4 tizedes lemaradással, Lewis Hamilton (Ferrari) pedig a hatodik helyről próbálkozhatott javítással az utolsó nekifutásnál. Piastri már majdnem 9 tized hátránnyal volt a hetedik, előzve Franco Colapintót (Alpine), Isack Hadjart (Red Bull) és Pierre Gaslyt (Alpine).

A fináléban elmaradt a nagy tűzijáték, senki sem tudott javítani érdemben idején – leszámítva Verstappent. A holland végül Leclerc-t tudta csak átlépni, Antonelli megőrizte a pole-pozíciót. Az olasz ezzel Ayrton Senna és Michael Schumacher nyomdokaiba lépett: csak a két legendás pilótára, illetve mostantól a Mercedes versenyzőjére igaz az, hogy pályafutásuk első három pole-pozícióját zsinórban, egymás utáni időmérőkön szerezték meg.

A 2026-os Forma-1-es Miami Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 22 órakor kezdődik, de ezt még felülírhatják: