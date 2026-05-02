Már a hétvége elején is lehetett látni, hogy a Forma-1-es Miami Nagydíj menetrendjét megkavarhatja az időjárás. A helyzet azonban nem csak meteorológiai túlzás, nagyon úgy néz ki, hogy lépnie kell a szervezőknek, ha nem akarnak blamát, akár többször megszakított futammal.

Maga az előrejelzés önmagában sem fényes. A Nemzetközi Automobil Szövetség hivatalos információja szerint vasárnapra jelentősen megnőtt a csapadék esélye egy hidegfrontnak köszönhetően. A hidegfront előreláthatólag meg fog ülni a pálya felett is, az instabil légköri körülmények miatt pedig zivatarokra, valamint villámlásra lehet számítani. Mindennek a legnagyobb esélyét pont a futam idejére, délutánra, illetve estére teszik, de még ottani idő szerint reggel-délelőtt is lehet eső a pályán.

A csúcsidőszakban óránként 2,5-3,5 centi víz is aláhullhat, ami önmagában is kihívás a modern Forma-1-es autóknak. A bajt azonban nem feltétlenül ez, de még talán nem is a 60-80 km/órás széllökések, illetve az azt esetlegesen kísérő jégeső okozná, hanem a villámlás. Az amerikai törvények szerint ugyanis mindenkinek fedezékbe kell húzódni fél órára, ha tíz mérföldes környezetében villám csap be. A törvények jelen esetben a szabadtéren dolgozókat, jelen esetben például a pályabírókat hivatottak védeni, kivétel pedig még az F1-nek sincs.

Mivel az előrejelzések minden szempontból baljósak, az FIA miami idő szerint a szombati nap későbbi részében (vélhetően magyar idő szerint vasárnap éjjel) megvitatja, hogy változtassanak-e a Forma-1-es futam rajtjának időpontján. Ha ez megtörténik, a legvalószínűbb opció az előremozgatás lehet a magyar idő szerinti vasárnap esti 22 órás időpontról.