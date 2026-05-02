Olyan furgont villantott nemrég a KIA, amelynek láttán minden bizonnyal sok gazfickónak inába szállhat a bátorsága. Az újdonság több mint egy egyenruhába bújtatott mikrobusz.

A cég a Dél-Koreai Nemzeti Rendőrséggel fogott össze, hogy elkészítse korunk egyik legmodernebb, high-tech megoldásokat használó furgonját. De lássuk, mitől is kell rettegniük a bajkeverőknek? A tetőpanelbe három nagy felbontású, mesterséges intelligenciával támogatott kamerát építettek, amelyek együtt 360 fokos lefedettséget biztosítanak. A rendszer valós időben elemzi a környezetet, és a gyanúsítottak ruházata vagy kiegészítői alapján képes azonosítani a potenciális egyezéseket, majd azonnal jelzést küld a járőröknek.

Emellett felismeri a konkrét fenyegetéseket is, például a fegyvert viselő személyeket vagy a földre került, sérült embereket. A szoftver a tömeg sűrűségét is figyeli, és túlzsúfoltság esetén automatikusan riasztást küld a hatóságoknak.

A PV5 teteje egy dokkoló állomást rejt, amiben egy ugyancsak mesterséges intelligenciát használó kamerával felszerelt drón található. Ha a szükség úgy hozza, akkor az egyenruhások aktiválhatják az eszközt és eljuthatnak az “őrszemek” olyan helyekre, ahová a furgonnal már nem tudnak behajtani. Ilyen lehet egy elhagyatott iparterület, egy szűk sikátor, de akár az autópályán haladó autók közül is segíthet kiszúrni a körözött gépjárműveket.

A drón hőkamerát és 90-szeres nagyításra alkalmas optikát kapott, ezért ideális lehet a szökésben lévő, vagy eltűnt személyek felkutatására. A drón a bevetést követően automatikusan visszatér a dokkoló állomásra, ahol aztán a kisteherautó V2L-rendszerére csatlakozva fel is tudja tölteni az akkumulátorát.

A rendőrségi PV5 energiatároló telepéről és hajtásrendszeréről egyelőre nem közöltek részleteket, de nagy valószínűséggel a legnagyobb, nettó 71,2 kWh kapacitású akkumulátorral szerelik, amellyel egy feltöltéssel akár 412 kilométert is képes megtenni a furgon, WLTP-mérés szerint.

Az újdonság várhatóan 2026 júniusában kezdi meg a tesztüzemet. A furgon várhatóan a Metropolitan Preventive Patrol Unit nevű egységénél fog szolgálni, amely bűnmegelőzéssel és gyors reagálással foglalkozik.