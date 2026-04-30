Eddigi történetének legnagyobb elektromosbusz megrendelése futott be az Ikarushoz – tájékoztatta a Vezesst a vállalat.

Az Észak-macedóniai Közlekedési Minisztérium kihirdette az idén februárban kiírt elektromosbusz-közbeszerzési tenderének eredményét, melyen az Ikarus csoporthoz tartozó Electrobus Europe Zrt. ajánlata bizonyult a legjobbnak. A cég így 150 darab 120e V4 típusú akkumulátor-elektromos városi szóló autóbuszt, valamint 75 darab elektromos töltőoszlopot szállíthat.

A legújabb generációs Ikarus 120e akár 480-580 kilométert is meg tud tenni egy feltöltéssel, így jócskán túlteljesítette a az Észak-Macedón Közlekedési Minisztérium 325 km-es minimum elvárását.

A beszerzés keretében 100 autóbusz Szkopje közösségi közlekedését erősíti majd, míg a fennmaradó 50 jármű más észak-macedóniai városokba kerül, így ez a térség egyik legjelentősebb idei elektromosbusz-beszerzése.

4 fotó

A kiemelkedő volumenű új megrendelés lehetősége az Ikarus műszaki felkészültségének és nemzetközi versenyképességének erőteljes visszaigazolását mutatja és kulcsfontosságú mérföldkő vállalatunk piaci stratégiájának sikeres megvalósításában, amivel megerősítjük cégünk pozícióját a közép- és dél-kelet-európai elektromosjármű-piacon” – jegyezte meg Kelemen János Hunor, az Ikarus csoport értékesítési igazgatója.

Az Ikarusnak a szerződés megkötését követően 30 darab autóbuszt 6 hónapon belül, további 60 példányt pedig 12 hónap alatt kell leszállítania. A maradék 60 autóbuszt pedig 18 hónapon belül kell átadnia a megrendelőnek.

