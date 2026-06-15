A gyakori éjszakai ébredés hosszú távon negatívan hathat a koncentráció minőségére. Az alvásmegszakításokkal járó vécézések 20-50 százalékkal is csökkenthetik a reakcióidőt. A töredezett, nem megfelelő minőségű alvás miatt az agy lassabban dolgozza fel a vizuális ingereket. Ez komoly kockázatokat rejt magában a volán mögött.

Emiatt később veszi észre a sofőr az előtte fékező autót, lassabban reagál a gyalogosokra, de az is megtörténhet, hogy nem elég gyorsan korrigál valaki a kormány mögött egy váratlan helyzetben.

A gyakori éjszakai ébredések miatt egy másik kellemetlen jelenséggel is számolni kell: a kialvatlanság miatt nappal nagyobb eséllyel jelentkezhetnek mikroalvások. Ez 1-3 másodpercnyi tétlenséget jelent, ami alatt a sofőr nem pislog, nem reagál. És észre sem veszi, hogy kiesett a megtett út. Kevésnek hangzik? Autópályán 130 km/órás tempónál ez 108 métert is jelenthet kontroll nélkül. Ez a fajta fáradtság ugyanolyan veszélyes, mint 0,5–0,8 ezrelék véralkoholszintnek megfelelő ittasság.

Prosztatabajok a háttérben?

Egyáltalán nem kellemes éjszaka kikelni az ágyból. Miután az ember mély álomba esett és minden nyugodt, egyszer csak megszólal a fejben egy ébresztő, hogy menni kell. Az erős vizelési inger ilyenkor olyan kényszerként hat, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mi állhat a háttérben?

Az éjszakai gyakori vizelés („nocturia”) meglehetősen gyakori jelenség és többféle oka lehet. Nemcsak testi és hormonális, de akár életmódbeli változások vagy a prosztatával összefüggő panaszok is okozhatják. Általában azért kelünk fel éjszaka többször pisilni, mert valami miatt több vizelet termelődik. Az is előfordulhat azonban, hogy valami irritálja a húgyhólyagot és a prosztatát.

Az esti sörözgetés következményei

Jobb esetben ez a „valami” koffein vagy alkohol (sör, bor) lehet, ami legfeljebb csak egy éjszakát tehet tönkre. És ezután az ember jó időre megjegyzi, hogy lefekvés előtt pár órával nem javasolt ilyen italokat fogyasztani, ahogy azt is, hogy nem szabad túl sok folyadékot inni azelőtt, hogy álomra hajtanánk a fejünket.

Előfordulhat azonban, hogy nem az ilyen rosszul meghozott döntések, hanem más okok állnak az éjszakai vizelési inger mögött. Ilyen lehet például a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH), ami már érintheti a 40 feletti férfiakat. A krónikus prosztatagyulladás is járhat ilyen következményekkel, amelynek hátterében az áll, hogy a prosztata alapvetően a húgycső körül helyezkedik el. A gyulladt, irritált vagy megnagyobbodott szerv szűkíti a húgycsövet és a hólyag emiatt hamarabb jelez még akkor is, ha kevés vizelet van benne. A prosztatamegnagyobbodás vagy gyulladás további velejárója, hogy gyengébbé válik a vizeletsugár és a férfinek olyan érzése támad, mintha a hólyag nem ürült volna ki teljesen. És ez nem is jár messze az igazságtól.

Mikor nem a prosztata okozza?

Normál esetben a szervezet kevesebb vizeletet termel éjszaka. Az öregedés miatt azonban 40-50 év felett a férfiak hormonrendszere változik. Csökken az agyalapi mirigy egyik hormonjának a termelése éjszaka, éppen ezért a vesékben már nem lassul a vizeletképzés. Ha az embernek a szíve sem az igazi, éjszaka is ugyanannyi vagy akár több vizelet keletkezhet, mint nappal.

Éppen ezért minden olyan állapotot, ami éjszakai vizelést okozhat (prosztata, hormonális okok, stressz), érdemes komolyan venni és szakemberrel, orvossal kivizsgáltatni, főként, ha több napon keresztül is fennáll.

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