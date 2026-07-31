Egy közlekedési baleset – még ha csak kisebb koccanásról is van szó – könnyen komoly anyagi és jogi következményekkel járhat. Különleges esete ennek, ha a károkozó kerékpárral közlekedett.

Mikor hívjunk rendőrt?

A baleset után az egyik legfontosabb kérdés, hogy szükséges-e rendőrt hívni. Ez nem minden esetben kötelező, de vannak olyan helyzetek, amikor nem kerülhető el. Így például kötelező értesíteni a hatóságot, ha:

személyi sérülés történt;

nagyobb értékű anyagi kár keletkezett;

a felek nem tudnak megegyezni.

Érdemes, legalábbis erősen javasolt akkor is rendőrt hívni, ha nem kötelező. Előfordulhat ugyanis olyan eset, amikor a károkozó a helyszínen elismeri a felelősségét, később mégis meggondolja magát, és a később megindított eljárás során mégsem ismeri el. Ilyenkor a helyszínen elkészített jegyzőkönyv segíthet a vitás helyzetek elkerülésében.

A rendőr kiérkezés után felméri a baleset körülményeit, ellenőrzi az érintettek személyazonosságát, meghallgatja a feleket – erről jegyzőkönyv készül –, állást foglal a felelősség kérdésében. Szükség esetén helyszíni bírságot is kiszabhat.

A cikk szerzője, dr. Janklovics Ádám ügyvéd komoly tapasztalattal rendelkezik közlekedési joggal kapcsolatos ügyekben. A Vezess partnereként közlekedőket érintő jogi témák szakértőjeként segít olvasóinknak. A sorozat többi részét ide kattintva olvashatod.

Amennyiben sérült is van, az ő biztonságáról kell elsősorban gondoskodni. Ezt követően lehet a dologi károk felmérésére koncentrálni. Fontos azonban, hogy az autóban keletkezett kárból eredő hibák nem mindig láthatóak azonnal, ezért érdemes alaposan dokumentálni minden károkozással kapcsolatos körülményt.

Fontos az is, hogy magunk is igyekezzünk bizonyítékokat gyűjteni az esetről. Így tehát a helyszínről és az autóban keletkezett károkról készítsünk fotót, illetve rögzítsünk minden lényeges körülményt. Ha volt szemtanú, kérjük el az adatait és az elérhetőségeit.

Mitől különleges a biciklis?

A kerékpárosok elsősorban kerékpárúton közlekedhetnek, ennek hiányában azonban az autók között is jelen lehetnek. Mivel számukra nem kötelező KRESZ-vizsgát tenni, gyakran kiszámíthatatlanabb lehet a közlekedésük.

Míg az autók esetében van kötelező felelősségbiztosítás, a kerékpárosok nem részei ennek a rendszernek. Ha kerékpáros okoz kárt, közvetlenül tőle, mint természetes személytől követelhető a kár, nincs automatikus biztosítói háttér. Előfordulhat azonban, hogy például egy futárcég a biciklis futáraira biztosítást köt. Ebben az esetben a károkozó biztosítója fedezi a kárt.

Ha személyi sérülés is történt és mentőt kell hívni, akkor nyert ügyed van, mert ilyen esetben rendőr is érkezik majd a segítséggel együtt. Ha a károkozó elhajt a baleset után, rendőrségi feljelentést szükséges tenni. A felderítésben segíthet, ha térfigyelő kamera rögzítette az esetet, találtunk szemtanút, aki igazolni tudja állításainkat, és a kárról vannak képeink.

Felelősségbiztosítás híján, anyagi kárt okozó balesetnél polgári peres eljárás során próbálhatod bevasalni a kerékpároson a károdat, ami nehezebb és hosszadalmasabb menet lesz. Ha van casco, az fedezheti a kárt, egyébként valószínűleg a saját pénztárcánk bánja majd a keletkezett rongálás javíttatását.

Tehetek egyébként valamit, ha a biciklis el akar hajtani?

Meglepő, de ebben az esetben visszatarthatod azt, aki megrongálta az autód, és a következő lépés megint a szinte megkerülhetetlen rendőrhívás lesz. Felmerül a kérdés, hogy ha károkozó adott esetben valamelyik ismert cég futárja volt, később bármilyen módon megtudható-e, hogy ki volt az?

Amennyiben a hatóság a baleset pontos idejét és helyszínét ismeri, úgy az operátorok be tudják azonosítani a balesetben érintett futárt, majd az ő adatait kérésre kiadják a rendőrségnek. Kicsit rontja a balesetben részt vevő másik fél esélyeit, hogy ha a futár épp nem végzett kiszállítást, vagy más színekben dolgozott, úgy nem lesz róla adat a rendszerben, ami segíthetne a hatóságoknak.

(A cikkben felhasznált képeket mesterséges intelligencia generálta.)