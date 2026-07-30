A Hungaroringen Lando Norrisszal idei első futamgyőzelmét arató McLarennél a Magyar Nagydíj után nem tört ki azonnal a nyári szünet, a bajnokcsapat tőlünk Portugáliába utazott tesztelni.

A wokingiak a versenynaptárba 2027-ben visszatérő – de ha úgy alakul, akár még idén késő ősszel, a közel-keleti fordulók egyik pótlásaként is esélyes – Portimaóban küldték pályára a 2023-as modelljüket, az MCL60-ast a korábbi autók tesztelésére (TPC – testing of previous cars) vonatkozó szabályok szerint.

Míg Norris már versenyzett az algarvei helyszínen 2020-ban és ’21-ben, amikor a koronavírus-járvány miatt át kellett szervezni a versenynaptárt, az F1-ben 2022-ben bemutatkozott Oscar Piastri most vezetett először a portugál pályán – nem ártott ismerkednie vele a jövő év előtt.

„Most először vezettem a portimaói F1-pályán. A változékony körülmények miatt elég érdekes volt, a szintkülönbségek pedig élvezetessé teszik. A teljes tervezett programot végigvittük, a csapat elégedett. Jó innen szünetre menni” – mondta az ausztrál.

Norris és Piastri mellett a McLaren tartalékosa, a tavalyi Forma-2-es Leo Fornaroli is pályára lépett – a brit csapat nem véletlenül szerez neki szabadedzéses lehetőségeket és ülteti autóba teszten is, úgy tudni, 2027-re nagyon szeretnék már állandó F1-versenyzőként látni, mert potenciális sztárként akár a mostani páros egyik tagjának utódja is lehetne pár év múlva.

A hírek szerint a McLaren Esteban Ocon helyére igyekszik betolni a 21 éves Fornarolit a Haashoz, ám ott nagy a tolongás: a főszponzor és technikai partner egy japán pilótát látna szívesen az alakulatnál, míg a motorszállító Ferrari a saját neveltjét, az idén a Forma-2-ben versenyző brazil Rafael Camarát igyekszik hozzájuk vinni.

Ha már Haas és tesztelés: a McLarenhez hasonlóan az amerikai kiscsapat is régi autós tesztet bonyolított, igaz, ők Japánban, a Fuji pályán dolgoztak két hazai versenyzővel, Cuboj Suval és Fuzukumi Nireijel – ez egyértelműen a helyszín is birtokló Toyota kedvéért rendezett alkalom volt, a két említett versenyzőt senki nem várja az F1-be.