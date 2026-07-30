Életveszélyes tempóval közlekedett lakott területen belül egy 18 éves szolnoki autós Újszászon. Az 50-es sebességhatár ellenére 156 km/órával száguldozott egy 7-es BMW-vel.

A rendőrség szerint ilyen tempónál nincs idő korrigálni: egy lelépő gyalogos, egy kikanyarodó autó vagy egy hirtelen fékező jármű esetén szinte lehetetlen időben reagálni.

A rendőrök megállították a sofőrt, majd megkapta a maximális, 468 ezer forintos közigazgatási bírságról szóló csekket. A gyorshajtás miatt nyolc közlekedési előéleti pontot is kiszabtak rá.

Ő is kezdő volt, hasonló tempóval: