Egy lerobbant autó, szabálytalanul parkoló furgon vagy úttestre dőlt fa könnyen elzárhatja a forgalmi sávot. Logikusnak tűnhet a záróvonalon áthajtva kikerülni, a hazai közlekedési szabályok azonban erre nem adnak általános felmentést.

A KRESZ egyértelműen fogalmaz: a záróvonalat járművel sem átlépni, sem érinteni nem szabad.

A rendelkezés egyetlen, kifejezetten megnevezett kivételt tartalmaz. Ha a záróvonal mellett közvetlenül terelővonal, vagyis szaggatott vonal is fut, akkor a záróvonal a szaggatott vonal felől – a további közlekedési szabályok betartásával – átléphető.

Olyan kivételt viszont nem találunk a KRESZ-ben, amely szerint egy álló jármű vagy más akadály automatikusan feloldaná a záróvonal tilalmát.

A KRESZ ismeri a kikerülést, de ez nem minden

A 35. § kikerülésnek nevezi az úttest menetirány szerinti jobb oldalán álló jármű vagy más akadály melletti elhaladást. A manőverre az előzés szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.

A vezetőnek egyebek mellett meg kell győződnie arról, hogy:

a manőverhez igénybe vett útrész kellő távolságban szabad;

nem zavarja a szembejövő forgalmat;

más jármű nem kezdte meg az ő kikerülését;

megfelelő oldaltávolságot tud tartani;

biztonságosan vissza tud térni a saját oldalára.

A kikerülés szabályai azonban nem helyezik hatályon kívül az útburkolati jelzéseket. Attól, hogy egy manőver közlekedési értelemben kikerülésnek minősül, a záróvonal átlépése még nem válik szabályossá.

Az sem ad felmentést, ha az akadály szabálytalanul áll ott

Előfordulhat, hogy egy rosszul parkoló autó miatt csak a záróvonal érintésével lehetne továbbhaladni. A KRESZ éppen ezért tiltja a megállást ott, ahol az álló jármű és a záróvonal között nem marad legalább három méter széles hely.

A szabálytalanul megálló autó vezetője tehát maga is felelősségre vonható. Az ő szabályszegése azonban nem jogosítja fel a többi közlekedőt egy másik szabály megszegésére.

Mikor lehet mégis átlépni a záróvonalat?

Más a helyzet, ha a forgalmat rendőr irányítja, és kifejezetten arra utasítja a járművezetőt, hogy a záróvonalon áthaladva kerülje ki az akadályt. Ebben az esetben tehát nem önállóan döntünk a záróvonal átlépéséről, hanem a rendőri utasításnak teszünk eleget.

Különleges eset lehet a végszükség is. A szabálysértési törvény szerint nem vonható felelősségre az, akivel szemben büntethetőséget kizáró ok áll fenn. A végszükség olyan közvetlen, más módon el nem hárítható veszélyt jelent, amelynek elhárítása nem okoz nagyobb sérelmet, mint maga a fenyegető veszély.

Egy forgalmi dugó, a késés, vagy az, hogy hosszabb ideig kellene várni, nem végszükség, ezt felejtsük is el gyorsan.

Ilyen helyzet akkor merülhet fel, ha emberélet, testi épség vagy jelentős vagyoni érték van közvetlen és másként el nem hárítható veszélyben. Ennek fennállását mindig az adott körülmények alapján, utólag vizsgálja a hatóság.

Mennyi a bírság a záróvonal átlépéséért?

A záróvonal átlépése a szabálysértési törvény alapján a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének minősülhet.

a helyszíni bírság 26 000 forint,

szabálysértési eljárásban pedig 52 000 forint.

De nem csak ennyi, ugyanis a záróvonalon történő áthaladásért két közlekedési előéleti pont is járhat. Ha a manőverrel a vezető mást közvetlen veszélybe sodor, vagy balesetet okoz, a cselekmény már súlyosabb elbírálás alá eshet.

Nem minden esetben automatikus a büntetés

A tilalom világos, de a bírság nem minden helyzetben „automatikus”. A szabálysértési törvény lehetővé teszi a figyelmeztetést, ha a cselekmény az összes körülmény alapján csekély súlyú, és ettől is megfelelő visszatartó hatás várható.

A hatóság ezért mérlegelheti például:

milyen akadályt kellett kikerülni;

létezett-e más szabályos megoldás;

mennyire volt veszélyes a helyzet;

zavarta-e a vezető a szembejövő forgalmat;

okozott-e veszélyhelyzetet vagy balesetet;

volt-e rendőri vagy más forgalomirányítói utasítás.

A kamerafelvétel vagy egy másik autó fedélzeti kamerájának felvétele szintén lehet bizonyíték. Ez azonban nem ugyanaz az automatizmus, mint az objektív felelősség alapján kiszabott gyorshajtási bírság: a záróvonal átlépése miatt szabálysértési felelősséget kell megállapítani.

Mit tegyünk, ha teljesen elzárták a sávot?

Ha az akadály mellett csak a záróvonal átlépésével lehetne elhaladni, a jogilag biztos megoldás a várakozás, illetve – ha az összes többi szabály megtartásával lehetséges – egy másik útvonal választása.

A legrosszabb megoldás az, ha valaki pusztán azért hajt át a záróvonalon, mert az előtte haladók is ezt tették.