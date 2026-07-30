Napjaink új autóinál sokszor tapasztaljuk és látjuk, hogy a hátsó lámpák az összképnek annyira markáns részeivé válnak, hogy eredeti funkciójuk lassan a háttérbe szorul. Persze mindig is igaz volt, hogy ha már lámpát kellett rakni az autóra, akkor a gyártók törekedtek arra, hogy az nézzen is ki jól.

Annyira remek ötletet azonban nem szült az autóipar, mint a Mercedes-Benz az 1970-es években. A mai szemmel is kívánatos autóikra ekkortájt kezdtek el bordás hátsó lámpabúrákat felpakolni, melyek hamar olyan sajátossággá váltak, mint pl. a BMW-ken a vesék. A különleges dizájn kisebb-nagyobb mértékben változott az évtizedek alatt, de megélte a 2000-es éveket is, mielőtt az áramvonalasabb dizájnok el nem söpörték őket.

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A megjelenés ennél a lámpánál azonban csak másodlagos tényező volt. Megszületését a láthatóság növelésének köszönheti: rájöttek ugyanis, hogy a bordázott kialakítás többféle előnnyel is jár. A lámpatestek mélyen barázdált, bordás felületét úgy tervezték ugyanis, hogy ha az autó rossz, sáros utakon haladt, a sár és a por inkább a bordák közötti mélyedésekben üljön meg, a menetszél oda terelte a koszt. Ennek köszönhetően a kiemelkedő élek tiszták maradtak, és a lámpa fénye még szennyezett állapotban is jól látható maradt a mögöttes forgalom számára. A bordák emellett oldalról is láthatóbbá tették az autó fenekét.

Mivel nem sima felületű volt a lámpabúra, a bordák egyfajta prizmaként még több irányba törték a fény is, így a helyzetjelző és a féklámpa nem egyetlen vakító pontként világított, hanem szélesebb szögből is tisztán látszódott, körülményektől függetlenül.

Az ilyen lámpák eltűnésének oka nem csak a tervezői filozófiaváltozásban keresendő. Azzal, hogy elterjedtek a LED-fényforrások, már nem volt szükség ilyen trükkökre, hogy a lámpák mindig jól láthatóak legyenek.