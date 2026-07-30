Vasárnap magyar idő szerint délután negyed 5-kor hagyta el Sanghaj kikötőjét a Glovis Nova, a világ holtversenyben legnagyobb kapacitású autószállító hajóra. Természetesen nem üresen, fedélzetére egészen pontosan 7738 új Teslát raktak be, vegyesen Model 3-akat és Y-okat.

A rakomány méretét tekintve új kínai rekordot jelent a South China Morning Post szerint, de azt azért hozzátehetjük, hogy minden bizonnyal világrekordról is beszélhetünk, ugyanis nem sok hajó van, ami ennél több autót képes befogadni. Az egyik ilyen a Glovis Leader, de a testvérmodell kapacitása is csak 10 800 jármű. A hajók befogadóképességéhez fontos adalék, hogy az autóegység (CEU, vagyis car equivalent unit) egészen pontosan 4125×1550 mm, ez pedig jóval kisebb terület, mint amekkorát egy modern autó elfoglal. Hogy miért éppen ekkora, arról itt olvashatsz:

Visszatérve a rekorder szállítmányhoz, a közel 8 ezer Tesla Európába, azon belül is a belgiumi Zeebrugge-be érkezik, onnan pedig az európai kereskedőkhöz mennek a járművek. Ha ezeket az autókat egy sorba állítanánk, a dugó 36 km hosszú lenne, egymás mellett leparkolva őket pedig beterítenének 9,5 focipályát.

Maga a hajó egyébként 230 m hosszú és 40 m széles, sebessége pedig 35 km/óra.