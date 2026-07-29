Nemrég Finnországban járt a Vezess, hogy kipróbáljuk az új elektromos Mercedes-Benz C-osztályt. Ugyanakkor a német gyártó elhozta a rendezvényre egy másik modelljét, amelyet ugyan csak álló helyben, de szintén megnézhettünk. Megjött az Mercedes-Benz új kompakt méretű SUV-ja, a GLA harmadik generációja.

A GLA-t eredetileg 2013 körül mutatták be, majd 2019-ben érkezett a második generáció. Korábban nem készült belőle tisztán elektromos változat, így a Mercedes részéről az elektromos alternatívát ebben a szegmensben az EQA képviselte. A most bemutatott, MMA‑platformra épülő kiadás lesz az első, amely a GLA név alatt teljesen akkumulátor-elektromos hajtásrendszert kínál. Ezzel „megszüntetve” az EQA nevet.

Az újdonság számos tekintetben változik a korábbi generációhoz képest. Az új GLA 155 milliméterrel hosszabb, így a eléri a 4565 mm-t. Emellett 39 mm-rel szélesebb (1873 mm), illetve 20 mm-rel alacsonyabb (1604 mm) az elődjénél. A tengelytávot pedig 61 milliméterrel nyújtották meg (2790 mm), a hátsó nyomtáv pedig további 31 milliméterrel nőtt (1615 mm), ami stabilabb kiállást és tágasabb utasteret eredményez. Mokány, városban is előnyös méretű autó, amely magasabb építésével megadja a komfortos beszállás élményét.

Az újdonságot 18-20 colos felnikkel szerelik és akár két tonnányi fékezett rakomány is vontatható a kínálat tetejét képező változattal, a GLA 350-essel.

Az áramvonalasabb karosszériaformának köszönhetően a GLA légellenállási együtthatója 0,27-re mérséklődött. Bár az aerodinamikai javulás szabad szemmel kevésbé érzékelhető, annál látványosabb az új hűtőmaszk, amelynek hálós panelje 608 polikarbonát fénypontot rejt, hátulról megvilágítva. Ezekkel, valamint a 158 micro‑LED-del akár összetett fényanimációk is létrehozhatók – vagyis a GLA már fényekkel is képes kommunikálni. A hab a tortán, hogy a háromágú csillag embléma is megvilágítható. Ahogy az összes friss Mercedes modellnél itt is feltűnik a csillag a lámpákban.

A nagyobb tengelytáv, a módosított tetővonal és a széria panorámatető együttesen kedvező hatást gyakorol az utasok komfortjára és térérzetére. Az első sorban ülők 7 milliméterrel több lábteret kapnak, hátul 38 milliméterrel nőtt meg a hely a lábak számára. Ez várhatóan kényelmesebb utazást tesz lehetővé, akár hosszú távon is. A fejtér is nőtt: elöl 23, hátul 24 milliméterrel.

Saját tapasztalatom szerint – a 187 centiméteres magasságommal – a hátsó traktus kifejezetten tágasnak és komfortosnak érződött, de elöl sem éreztem szűkösnek, így a mért adatok a gyakorlatban is kézzelfogható előnyt jelentenek.

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Nagyobb csomagtér

Nemcsak a lábaknak több jut hely, hanem a csomagoknak is. Az új GLA csomagtere 410 literes, ami 70 literrel kedvezőbb adat a belső égésű motorral szerelt változathoz képest. A hátsó üléssor lehajtásával pedig 1400 literesre növelhető ez az érték. Ugyanakkor elől, a motorháztető alatt is rendelkezésre áll egy 107 literes tárolórekesz. Ebben egy tálca üdítő, vagy egy nagyobb sporttáska is elférhet.

A vezetőteret illetően fontos előrelépés, hogy a GLA is megkapja a MBUX Superscreen-t, ami három – 26 cm átmérőjű műszeregység, valamint két 35,6 cm átmérőjű – kijelzőből áll. A modell emellett Sky Control panoráma tetővel is kérhető, amely hét panelből áll, ezek átlátszósága 10-20 ezredmásodperc alatt változtatható. Külön-külön is állíthatók, így szabályozható mennyi fényt szeretnénk beengedni az utastérbe. Éjszaka pedig akár csillagos eget is varázsolhatnak az utasok a panoráma tetőre a 172 fénypontelemnek köszönhetően.

Gyorstöltés 10 perc alatt

Az új GLA várhatóan novemberben debütál az európai piacon. A jövendőbeli vásárlók három tisztán elektromos variáns közül választhatnak. Ezek közül kettő hátsókerék-hajtású, egy pedig összkerekes. A GLA 200 224 lóerős (165 kW) villanymotorral és 58 kWh kapacitású lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátor-csomaggal rendelkezik. A GLA 250+ hajtásáról 272 lóerős (200 kW) villanymotor gondoskodik. A csúcsot pedig a duplamotoros GLA 350 4MATIC jelenti a kínálatban, amely együttesen 354 lóerős (260 kW) villanymotorokkal és 85 kWh kapacitású lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid (NMC) kémiájú teleppel készülhet. 2027-ben viszont érkezik egy 71 kWh kapacitású, szintén NMC akkumulátor-csomag is a GLA-hoz.

A legnagyobb akkumulátor-csomaggal számolva az új GLA 657 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel. A 800 voltos architektúrának köszönhetően pedig akár 10 perc alatt is fel lehet tölteni 320 kW kapacitású elektromos töltővel. (DC-átalakítóval 400 voltos elektromos töltőállomásokon is el lehet végezni ezt a műveletet). A váltakozó áramú fedélzeti töltő teljesítménye 22 kW, ami a gyorstöltés nélküli, otthoni vagy nyilvános AC-töltésre ad jó alternatívát.

Jön a 48 voltos hibrid

Az új GLA 200 menetkész tömege 2145 kilogramm, a GLA 250+ ennél tíz kilóval nehezebb, míg a csúcsot jelentő GLA 350 4Matic 2235 kilogrammot nyom. A teljesítményadatok alapján a három modell között jelentős különbség van: a GLA 200 8,1 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, a GLA 250+ 7,3 másodperc alatt éri el a tempót, a legerősebb GLA 350 pedig mindössze 5,4 másodperc alatt futja meg a sprintet.

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Nem a nagyobb akkumulátoros kivitel lesz az egyetlen újdonság jövőre a GLA-nál: a Mercedes-Benz szerint 2027-ben érkezik a belső égésű motorral hajtott változat is. A CLA-ból már ismert 1,5 literes, négyhengeres, turbós benzinmotor munkáját 22 kW teljesítményű villanymotor egészíti ki, amelyet közvetlenül a nyolcfokozatú, kettős tengelykapcsolós sebességváltóba integráltak. Az elektromotor pedig egy új, 1,3 kWh kapacitású, 48 voltos lítiumion akkumulátorból nyeri a szükséges energiát. Várhatóan itt is többféle kivitelben 136-190 lóerő közötti teljesítménnyel készül majd.

Magyarországon az új GLA 200 electric indulóára bruttó 18 514 000 forint, míg a GLA 250+ electric modellé 20 779 000 forint. A kínálat csúcsán álló GLA 350 4MATIC electric modellváltozat pedig bruttó 22 999 000 forinttól érhető el.

Mivel a GLA-hoz hasonlóan a CLA és a GLB is az MMA platformra épül, így várhatóan a két modellel párhuzamosan készülhet, így lehetséges, hogy Rastattban vagy akár Kecskeméten is gyárthatják. A nemrég bejelentett gyárbővítés nyomán nem lenne meglepő utóbbi forgatókönyv sem.