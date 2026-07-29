2025 azonos időszakához képest több mint 77 százalékkal emelkedett a kínai modellek iránti érdeklődések száma az idei első fél évben, miközben a kínálatuk csaknem megduplázódott – áll a Használtautó.hu közleményében. A márkák rangsorát továbbra is az MG vezeti, azonban a BYD, az Omoda és a Jaecoo is látványos növekedést ért el a magyar vásárlók körében.

2026 januárja és júniusa között több mint 21 600 érdeklődés érkezett a húsz legnépszerűbb kínai autómodellre, ami jelentős ugrás a tavalyi első félévben mért 12 100-as volumenhez képest. Ezzel párhuzamosan a portálon elérhető kínálat is dinamikusan nőtt: a leggyakoribb kínai típusokból származó hirdetések száma 1670-ről 3300 darabra bővült.

A piacon megjelenő kínai modellek döntő többsége kifejezetten fiatal, átlagosan 0,2 és 3 év közötti, alacsony futásteljesítményű, újszerű vagy újautó-állományból kerül ki. A márkák versenyében az MG megőrizte piacvezető pozícióját: az év első hat hónapjában több mint 10 100 érdeklődés érkezett a gyártó modelljeire, ami 34,3 százalékos éves növekedést jelent.

A második legnépszerűbb kínai márka a BYD. A márka iránti kereslet több mint két és félszeresére ugrott egy év alatt, a tavalyi 2700-ról idén több mint 6900-ra nőtt a megkeresések száma a portálon. A harmadik helyen álló Omodánál 167, míg a negyedik Jaecoo-nál 103 százalékkal nőtt az érdeklődések száma.

A típusok rangsorában az MG ZS megkérdőjelezhetetlenül tartja első helyét: a kompakt SUV-ra egyedül több mint 5400 érdeklődés érkezett az év első felében. Ez a modell 6,9 millió forintos átlagos hirdetési áron és 2,2 éves átlagéletkorral érhető el a portálon. A dobogó második és harmadik fokát a BYD tisztán elektromos és plug-in hibrid modelljei foglalták el.

A statisztikák jól mutatják a hazai kínai márkapaletta gyors diverzifikációját is. Míg 2025-ben az MG és a BYD dominálta a kínálat döntő részét, 2026-ra már olyan új modellek és márkák is érdemi jelenlétet tudtak kiépíteni, mint a Geely (a Starray EM-i modellel) és a Zeekr (a 7X prémium szabadidő-autóval).