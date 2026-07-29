„Hát itt meg mi az ördög folyik?!” – kérdezte a St. Johns megyei sheriffi hivatal járőre, miután megállította azt a C8-as Chevrolet Corvette-et, melyet előzőleg észbontó tempónál mért be.

Az amerikai izomautó vezetője egy 45 mérföld/órás (72 km/óra) korlátozású útszakaszon 130 mérföld/órával, azaz km/órába átszámítva 210-zel repesztett – a túllépés önmagában 85 mérföld/óra (137 km/óra) volt.

Az intézkedés során a száguldozó ugyan higgadtan viselkedett, de ez sem mentette meg attól, hogy azonnal őrizetbe vegyék és a megyei fogdába szállítsák.

SJSO Deputies have made another super speed arrest.



This time, a Chevrolet Corvette was stopped for traveling 130 mph in a posted 45-mph zone on CR13 N in the area of Joe Ashton Road. The driver was arrested for Dangerous Excessive Speeding and transported to the St. Johns… pic.twitter.com/xWcys5qSjq — St. Johns County Sheriff's Office (@TeamSJSO) July 24, 2026

Florida államban külön törvény foglalkozik a szupergyorshajtókkal: azok számítanak ebbe a körbe, akik több mint 50 mérföld/órával lépik túl az adott útszakaszra érvényes korlátozást vagy 100 mérföld/óránál gyorsabban haladnak úgy, hogy azzal mások testi épségét vagy tulajdonát veszélyeztetik.

Az eljáró rendőrök szerint a corvette-es esetében mindkét feltétel teljesült, azért tartóztatták le rögtön. Floridában a szupergyorshajtás már bűncselekménynek számít, első alkalommal is 500 dolláros (160 ezer Ft) pénzbírság és akár 30 napos szabadságvesztés jár érte, ha a bíróság bűnösnek találja az elkövetőt. A második ilyen kihágás már 1000 dolláros bírságot és akár 90 napos elzárást érhet, akit pedig 5 éven belül kétszer vagy többször is szupergyorshajtáson érnek, 180 napra bevonják a vezetői engedélyét.

Arról nem tudni, hogy 210-zel lemeszelt autós első ízben vetemedett ilyenre vagy visszaeső, de az ilyen mértékű sebességtúllépés láttán valószínűleg első esetben sem lesz vele elnéző a bíróság.

A Chevrolet Corvette C8 Z06-ban egy 5,5 literes, szívó V8-as motor dolgozik, 670 lóerős teljesítményt és 595 Nm csúcsnyomatékot nyújtva. Az autó a 0–100 km/órás sprintet 2,7 másodperc alatt teljesíti, végsebessége elérheti a 336 km/órát.