A forró nyári napokon gyakori látvány, hogy a parkoló autó alatt víz van, és indulás után kisebb tócsa marad a járművek helyén. Laikusként elsőre könnyű arra gondolni, hogy kilyukadt a hűtő, elszakadt egy cső, esetleg valamilyen komoly motorhiba áll a háttérben.

Pedig ha az autóban működött a légkondi, a jelenség általában teljesen normális.

Miért csöpög víz a klímából?

Az autó légkondicionálója nemcsak lehűti, hanem párátlanítja is az utastérbe érkező levegőt. A levegő nedvessége a klímarendszer hideg párologtatóján lecsapódik, hasonlóan ahhoz, ahogyan nyáron egy hideg palack külsején vízcseppek jelennek meg.

Ennek a víznek valahová távoznia kell. A kondenzvizet egy elvezetőcső juttatja ki az autó alá, ezért klímahasználat után kisebb-nagyobb víztócsa jelenhet meg, jellemzően az utastér első része, sok autónál az első utas lábtere alatt.

Az autógyártók egyébként a gépkönyvben is felhívják a figyelmet arra, hogy meleg időben kondenzvíz csöpöghet a légkondicionálóból.

Minél melegebb és párásabb a levegő, annál több víz keletkezhet. Egy hosszabb, erős klímázással megtett út után ezért akár feltűnően nagy tócsa is maradhat az autó alatt. Önmagában tehát az sem jelent hibát, ha szinte minden megállás után vizet találunk a kocsi alatt.

Honnan lehet tudni, hogy csak kondenzvíz?

A klímából távozó víz általában:

teljesen átlátszó;

szagtalan;

nem olajos vagy csúszós tapintású;

főleg klímahasználat után jelenik meg;

az autó első-középső része alól csöpög.

Egy egyszerű papírtörlővel vagy fehér kartonlappal is ellenőrizhető a folyadék. Ha színtelen, nem hagy zsíros foltot, nincs különös szaga, és közben a hűtőfolyadék szintje sem csökken, nagy valószínűséggel ártalmatlan kondenzvízről van szó.

A folyadékot természetesen nem szabad megkóstolni, és közvetlenül a forró motor vagy kipufogó közelében sem érdemes vizsgálódni.

Mikor jelezhet hibát a klímából származó víz?

Nem az a probléma, ha a kondenzvíz az autó alá folyik, hanem inkább az, ha nem jut ki oda.

A kondenzvíz-elvezető nyílás eltömődhet vagy az elvezetőcső elmozdulhat. Ilyenkor a víz nem az autó alatt, hanem az utastérben jelenik meg. Gyanús jel lehet a nedves első lábtér, az átázott szőnyeg, a dohos szag vagy a szokatlanul erősen párásodó ablak.

Nem mindegy, hogy víz vagy hűtőfolyadék

Nagyobb baj lehet, ha nem egyszerű víz, hanem a motor hűtőrendszeréből származó folyadék kerül az autó alá. Bár a köznyelv gyakran hűtővíznek nevezi, a rendszerben normál esetben nem tiszta víz, hanem speciális hűtőfolyadék kering.

A hűtőfolyadék színe típusonként eltérhet, ezért önmagában a szín alapján nem lehet biztos diagnózist felállítani. Gyakran zöldes, kékes, rózsaszínes, lilás vagy sárgás árnyalatú, tapintása pedig csúszósabb lehet a víznél. Sok hűtőfolyadéknak jellegzetes, édeskés szaga is van.

Hűtővíz szivárgásra utalhat:

folyamatosan csökken a kiegyenlítőtartály folyadékszintje;

a tócsa nemcsak klímahasználat után jelenik meg;

a motor hőmérséklete a szokásosnál magasabb;

túlmelegedésre figyelmeztető lámpa vagy üzenet jelenik meg;

gőz száll fel a motortérből;

színes, síkos vagy szokatlan szagú folyadék található az autó alatt.

Ha a motor túlmelegedést jelez, nem érdemes továbbmenni abban a reményben, hogy majd lehűl. Biztonságos helyen meg kell állni, le kell állítani a motort, és szükség esetén segítséget kell kérni.

A kipufogóból is jöhet víz

Benzines és dízelautóknál a kipufogó végén megjelenő vízcseppek szintén lehetnek teljesen normálisak. Az üzemanyag elégetése során többek között vízgőz keletkezik. Amikor a kipufogórendszer még hideg, a vízgőz egy része lecsapódik a csövek és a hangtompító belsejében, majd vízként távozhat.

Ez főként hidegindítás után, hűvösebb időben és rövid utak során feltűnő. Ha az autó sokszor csak néhány kilométert tesz meg, a kipufogórendszer nem mindig melegszik fel annyira, hogy az összes nedvesség elpárologjon.

A nyári víztócsa tehát legtöbbször nem azt jelenti, hogy elromlott az autó. Sőt, a klíma alatt megjelenő tiszta víz általában éppen annak a jele, hogy a kondenzvíz-elvezetés megfelelően működik.